Сюжет «Дайте мужа Анне Дзакео» достаточно прост и прямолинеен, но вместе с тем подкупает своей близостью к реальной жизни. Героиня Пампанини встречает мужчину своей мечты — моряка Андреа (Массимо Джиротти). Они планируют пожениться, но, чтобы скопить денег, Андреа уходит в море, а Анна пытается устроиться на работу. Женщину всюду отвергают, опасаясь ее красоты, и только глава рекламного агентства доктор Иллюминато (Амедео Наццари) соглашается взять ее на работу. Но платой за место становится измена.