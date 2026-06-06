«Дайте мужа Анне Дзакео»
Фильм режиссера Джузеппе Де Сантиса «Дайте мужа Анне Дзакео», также известный под названием «Утраченные грезы», вышел в Италии в 1953 году. Главную роль в нем сыграла потрясающе красивая актриса Сильвана Пампанини, носившая в те годы титул итальянского секс-символа. До СССР фильм добрался в 1956 году и собрал у экранов более 30 миллионов зрителей, опередив по этому показателю хит Феликса Миронера и Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице».
Сюжет «Дайте мужа Анне Дзакео» достаточно прост и прямолинеен, но вместе с тем подкупает своей близостью к реальной жизни. Героиня Пампанини встречает мужчину своей мечты — моряка Андреа (Массимо Джиротти). Они планируют пожениться, но, чтобы скопить денег, Андреа уходит в море, а Анна пытается устроиться на работу. Женщину всюду отвергают, опасаясь ее красоты, и только глава рекламного агентства доктор Иллюминато (Амедео Наццари) соглашается взять ее на работу. Но платой за место становится измена.
«Странствия Одиссея»
Экранизация классической поэмы Гомера «Странствия Одиссея» 1954 года снималась итальянцами, но с оглядкой на США. Продюсеры фильма Дино Де Лаурентис и Карло Понти рассчитывали с его помощью укрепить отношения с компанией Paramount, а потому на главную роль был приглашен ведущий американский актер Кирк Дуглас.
Картина стала хитом итальянского киносезона 1954–1955 годов, а в СССР, куда она прибыла лишь в 1962 году, ее посмотрели 34 миллиона человек. Сюжет фильма довольно точно следовал литературному первоисточнику и был хорошо знаком советской публике. Масштабные декорации и мастерская игра актеров не оставили равнодушными отечественных зрителей.
«Развод по-итальянски»
Сатирический фильм «Развод по-итальянски» 1961 года — классический образец итальянской комедии. Лента Пьетро Джерми с импозантным Марчелло Мастроянни в главной роли получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, «Золотой глобус» для Мастроянни, премию BAFTA и приз Каннского кинофестиваля. Спустя три года после премьеры ее показали в СССР, где картину посмотрели почти 28 миллионов зрителей.
В центре сюжета — несчастный дон Фердинандо (Мастроянни). Он давно не любит свою жену, питает нежные чувства к юной Анжеле (Стефания Сандрелли), но не может развестись и начать строить семейную жизнь заново из-за крайне негативного отношения общества к разводам. Фердинандо придумывает хитрый план: свести жену с ее старым ухажером, а затем в порыве притворной ревности убить обоих и получить снисхождение суда. Но ситуация выходит из-под контроля.
«Последний выстрел»
Криминальный триллер режиссера Серджо Мартино «Последний выстрел» представляет обратную сторону итальянской действительности. Ведь Италия — страна не только солнца, пиццы и вина, но и мафии. Фильм, снятый в 1975 году, прибыл в СССР спустя три года и поразил 30 миллионов советских зрителей мрачными картинами разгула итальянской преступности образца 1970-х годов.
Главный герой, комиссар Джорджио Сольми (Люк Меренда), расследует серию загадочных убийств высокопоставленных итальянских военных. Следы приводят в публичный дом, но девушка по вызову, способная пролить свет на преступления, сама становится жертвой злоумышленников. Фильм насыщен автомобильными погонями, эффектными перестрелками и завершается торжеством справедливости. Почти.
«Синьор Робинзон»
Легкая приключенческая комедия Серджо Корбуччи «Синьор Робинзон» с известным комиком Паоло Вилладжо в главной роли стала подарком итальянским зрителям на Рождество 1976 года. Проходной фильм прекрасно выполнил свою развлекательную функцию на родине, а затем отправился странствовать по миру. В 1979 году он добрался до СССР, где его аудитория составила 52 миллиона зрителей.
Фильм перекликается с известным романом Даниэля Дефо, но не является его экранизацией. Главный герой, состоятельный торговец модной одеждой Роберто, попадает на необитаемый остров, некогда бывший пристанищем Робинзона Крузо. Неуклюжий, привыкший к роскошной жизни Роберто учится выживанию, встречает роскошную аборигенку (Зеуди Арая Кристальди), которую нарекает Пятницей, и начинает строить с ней отношения. Однако на пути простого робинзонского счастья встают жених Пятницы, а также сварливая жена Роберто, которая приплывает на остров, чтобы вернуть его в лоно цивилизации.
«Блеф»
Криминальная комедия «Блеф» с Адриано Челентано и Энтони Куинном в главных ролях вышла на экраны итальянских кинотеатров в 1976 году, а в СССР традиционно прибыла с опозданием на три года. На родине картина пользовалась популярностью и принесла Челентано премию «Давид ди Донателло», а в Советском Союзе ее посмотрели свыше 44 миллионов зрителей.
Фильм рассказывает историю двух профессиональных жуликов, недавно выбравшихся из тюрьмы. Они должны вернуть солидную сумму владелице казино и главарю местной мафии Белль Дюк (Капюсин), но вместо этого решают провернуть грандиозную аферу с якобы найденными сокровищами и прибрать к рукам значительное состояние.
«Укрощение строптивого»
Комедия Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа стала, пожалуй, главным кинохитом Адриано Челентано. Однако важным фактором успеха картины стала исполнительница главной женской роли — обворожительная Орнелла Мути, которая на время съемок закрутила роман со своим экранным партнером. Фильм имел успех по всему миру, а в СССР стал лидером проката по итогам 1983 года.
Сюжет строится вокруг фермера по имени Элиа (Челентано), который прекрасно ладит с животными, но отличается крайне грубым поведением по отношению к людям. Особенно к женщинам. Все меняется, когда в его дом стучится застигнутая грозой Лиза Сильвестри (Мути), чья машина сломалась посреди дороги. Красивая девушка, привыкшая к вниманию мужчин, воспринимает неприветливость Элии как вызов и решает покорить его своими чарами.