«Отступники»
Многие не относят «Отступников» к лучшим работам Мартина Скорсезе, но для Марка Уолберга этот фильм точно стал особенным: за роль сержанта Дигнама он получил номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Да и сама картина в итоге удостоилась главной награды Американской киноакадемии и приза за режиссуру. По сюжету полицейский под прикрытием Билли Костиган (Леонардо ДиКаприо) внедряется в ирландскую мафию Бостона, в то время как бандит Колин Салливан (Мэтт Дэймон) работает осведомителем внутри полиции.
Персонаж Уолберга, сержант Дигнам, — один из немногих, кто знает Костигана в лицо. Циничный и харизматичный офицер запомнился не только тем, что виртуознее и яростнее всех ругался на экране, но и своей ролью в финале. Примечательно, что Марк долго отказывался от съемок, поскольку рассчитывал получить роль героя Мэтта Дэймона. Однако Скорсезе лично настоял, чтобы он сыграл Дигнама.
«Ночи в стиле буги»
Несмотря на заметные роли в «Страхе» и «Дневнике баскетболиста», именно «Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона стали для Уолберга настоящим прорывом. Действие ленты разворачивается в Лос-Анджелесе на стыке 1970-х и 1980-х годов. Молодой парень Эдди Адамс работает посудомойщиком в ночном клубе и случайно попадает в поле зрения режиссера фильмов для взрослых Джека Хорнера. После этого он стремительно взлетает на вершину индустрии, чтобы затем так же стремительно рухнуть вниз.
Роль далась Уолбергу непросто: на тот момент его все еще воспринимали прежде всего как рэп-исполнителя и рекламное лицо Calvin Klein. Но Андерсон поверил в него и не прогадал. Картина получила три номинации на «Оскар» и вошла в списки лучших фильмов 1990-х по версии многих критиков. Интересно, что этой знаковой ролью Уолберг во многом обязан Леонардо Ди Каприо: тот не смог принять участие в проекте из-за съемок в «Титанике» и лично порекомендовал кандидатуру Марка.
«Ограбление по-итальянски»
С «Ограбления по-итальянски» начался прочный союз Марка Уолберга с голливудскими блокбастерами, продолжающийся до сих пор. Его персонаж Чарли Крокер занимается планированием операций в криминальной банде. Вместе с напарниками под руководством опытного взломщика Джона Бриджера (Дональд Сазерленд) он похищает золото у мафии в Венеции. Однако после успеха команду предает собственный партнер Стив (Эдвард Нортон), который убивает Бриджера и забирает всю добычу. Год спустя Крокер собирает команду заново, пригласив в нее Стеллу (Шарлиз Терон) — дочь погибшего главаря, чтобы вернуть украденное и свести счеты с предателем.
Фильм заработал более 176 миллионов долларов, став эталоном стильного экшена, который не устарел даже спустя два десятилетия.
«Копы в глубоком запасе»
Несмотря на внешнюю брутальность, Уолберг зарекомендовал себя как отличный комедийный актер, и «Копы в глубоком запасе» — один из лучших примеров этого. В комедии Адама МакКея Марк играет детектива Терри Хойтца — самоуверенного копа, сосланного на бумажную работу. «Крутой» Терри вынужден трудиться в паре с мягкотелым бухгалтером-аналитиком Алленом Гэмблом (Уилл Феррелл). Оба считаются изгоями в полицейском управлении, но получают шанс раскрыть многомиллиардную аферу и доказать, что тоже чего-то стоят.
Главное достоинство картины — химия между двумя ведущими исполнителями. Контраст между совершенно противоположными героями заставляет смеяться без остановки. Позже зрители смогли вновь увидеть этот дуэт в двух частях комедии «Здравствуй, папа, Новый год!».
«Третий лишний»
Комедия «Третий лишний» — режиссерский дебют Сета МакФарлейна, создателя «Гриффинов». Уолберг играет Джона Беннета — обычного 35-летнего жителя Бостона, чье детское желание однажды обернулось чудом. Его плюшевый медведь Тед (озвучивает сам МакФарлейн) ожил и стал лучшим другом на всю жизнь. Вот только тридцать лет спустя эта дружба становится нездоровой. Медведь вырос, обзавелся вредными привычками и целыми днями просиживает с Джоном на диване. Такой образ жизни категорически не устраивает Лори (Мила Кунис) — амбициозную девушку Джона, которая ставит ему жесткий ультиматум.
На съемках Уолбергу пришлось проявить максимум воображения, ведь во всех совместных сценах и даже во время знаменитой драки в отеле ему приходилось играть фактически самому с собой. «Третий лишний» заработал в мировом прокате более 549 миллионов долларов, став самой кассовой комедией того года, и получил номинацию на «Оскар» за лучшую оригинальную песню. Фильм не раз называли одной из лучших комедий десятилетия. На волне успеха позже вышли полнометражный сиквел и высоко оцененный зрителями сериал-приквел, рассказывающий о подростковых годах Джона и Теда.
«Боец»
Для многих главным фильмом в карьере Уолберга остается «Боец». Байопик Дэвида О. Расселла рассказывает историю боксера Микки Уорда — парня из рабочей семьи, которого тянут вниз гиперопекающая мать и старший брат Дики Эклунд (Кристиан Бэйл), в прошлом перспективный боксер, плотно подсевший на запрещенные вещества. Несмотря на все препятствия, Микки пробивает себе дорогу к чемпионскому поясу.
Подготовка Уолберга к этой роли стала легендарной. Он начал усиленно тренироваться еще в 2005 году — за пять лет до выхода фильма — и не останавливался даже тогда, когда проект несколько раз оказывался на грани закрытия. Уолберг оборудовал у себя дома боксерский ринг, занимался с тренером Фредди Роучем и даже получал советы от великого Мэнни Пакьяо. Все было не зря: за эту роль он был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драме», а как продюсер — на «Оскар» за лучший фильм.