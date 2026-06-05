Подготовка Уолберга к этой роли стала легендарной. Он начал усиленно тренироваться еще в 2005 году — за пять лет до выхода фильма — и не останавливался даже тогда, когда проект несколько раз оказывался на грани закрытия. Уолберг оборудовал у себя дома боксерский ринг, занимался с тренером Фредди Роучем и даже получал советы от великого Мэнни Пакьяо. Все было не зря: за эту роль он был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драме», а как продюсер — на «Оскар» за лучший фильм.