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Климова и Панкратов-Черный снимаются в ретро-детективе «По законам послевоенного времени»

Делимся первыми кадрами девятого сезона популярной военно-исторической драмы
Рита Захарова
Автор Кино Mail
На съемках девятого сезона «По законам военного времени»
На съемках девятого сезона «По законам военного времени»

Новый сезон известной франшизы «По законам военного времени» перенесет зрителей в 1946 год — в послевоенное время. К своим ролям в продолжении популярного ретро-детектива вернутся Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Антон Батырев, Алексей Ведерников, Любовь Германова и другие.

Режиссером новых эпизодов выступит Алексей Карелин, работавший и над восьмым сезоном проекта. 

Кадр из сериала «По законам военного времени» (9 сезон)
Кадр из сериала «По законам военного времени» (9 сезон)

«Моя героиня — сильный, волевой персонаж, но за внешней суровостью женщины-офицера скрывается человек, переживший тяжелое горе. Я бы описала ее так — стальной профессионал с раненым сердцем. Внутренняя боль делает ее характер глубоким и неоднозначным, но не ломает ее. Она не “зачерствела” окончательно, а лишь временно закрылась от мира. Светлана Петровна по-прежнему демонстрирует способность продолжать службу и нести ответственность за выполнение задач», — рассказывает Екатерина Климова, исполнительница роли Елагиной.

Кадр из сериала «По законам военного времени» (9 сезон)
Кадр из сериала «По законам военного времени» (9 сезон)

Съемки продолжения военно-исторической драмы уже стартовали в декорациях кинопарка «Москино». Также в работе будут задействованы натурные площадки Москвы и Подмосковья.

Кадр из сериала «По законам военного времени» (9 сезон)
Кадр из сериала «По законам военного времени» (9 сезон)
Кадр из сериала «По законам военного времени» (9 сезон)
Кадр из сериала «По законам военного времени» (9 сезон)

Премьера девятого сезона сериала состоится на Первом канале в 2027 году.