«Моя героиня — сильный, волевой персонаж, но за внешней суровостью женщины-офицера скрывается человек, переживший тяжелое горе. Я бы описала ее так — стальной профессионал с раненым сердцем. Внутренняя боль делает ее характер глубоким и неоднозначным, но не ломает ее. Она не “зачерствела” окончательно, а лишь временно закрылась от мира. Светлана Петровна по-прежнему демонстрирует способность продолжать службу и нести ответственность за выполнение задач», — рассказывает Екатерина Климова, исполнительница роли Елагиной.