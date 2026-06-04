Новый сезон известной франшизы «По законам военного времени» перенесет зрителей в 1946 год — в послевоенное время. К своим ролям в продолжении популярного ретро-детектива вернутся Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Антон Батырев, Алексей Ведерников, Любовь Германова и другие.
Режиссером новых эпизодов выступит Алексей Карелин, работавший и над восьмым сезоном проекта.
«Моя героиня — сильный, волевой персонаж, но за внешней суровостью женщины-офицера скрывается человек, переживший тяжелое горе. Я бы описала ее так — стальной профессионал с раненым сердцем. Внутренняя боль делает ее характер глубоким и неоднозначным, но не ломает ее. Она не “зачерствела” окончательно, а лишь временно закрылась от мира. Светлана Петровна по-прежнему демонстрирует способность продолжать службу и нести ответственность за выполнение задач», — рассказывает Екатерина Климова, исполнительница роли Елагиной.
Съемки продолжения военно-исторической драмы уже стартовали в декорациях кинопарка «Москино». Также в работе будут задействованы натурные площадки Москвы и Подмосковья.
Премьера девятого сезона сериала состоится на Первом канале в 2027 году.