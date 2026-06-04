Снять фильм по компьютерной игре — задача не тривиальная. А если это видеоигра для аркадных автоматов, не имеющая особенного сюжета, то сложность задачи вырастает на порядок. Однако молодой талантливый режиссер Пол У. С. Андерсон принял вызов и победил. Фильм «Смертельная битва», снятый по одноименной игре не просто собрал солидную кассу, но стал эталоном экранизаций видеоигр.
С момента выхода фильма прошло уже более четверти века. Экранизации любимых геймерами игр встали на поток. Технические возможности кинематографистов сделали гигантский шаг вперед. Появился даже ремейк «Смертельной битвы» под названием «Мортал Комбат». Но старая картина 1995 года до сих пор мила сердцам фанатов. Посмотрим, что стало с актерами, исполнившими в ней главные роли.
Робин Шоу
Главным героем «Смертельной битвы» является шаолиньский монах-ренегат Лю Кан, бросивший свой монастырь. На турнир он отправляется чтобы отомстить колдуну Шан Цзуну за смерть брата, однако в процессе понимает, насколько важна его миссия защитника Земли, и на финальный поединок выходит уже в качестве бойца за свободу родного мира. Эту роль сыграл мастер ушу, малоизвестный актер Робин Шоу, незадолго до этого вернувшийся из Гонконга попытать счастья в Голливуде.
«Смертельная битва» принесла Робину Шоу популярность среди фанатов игры, но не сделала его востребованным актером. Спустя два года он повторил роль Лю Кана в сиквеле «Смертельная битва 2: Истребление», который вышел крайне слабым и негативно сказался на карьере актера. Следом он отметился в комедийном боевике «Ниндзя из Беверли Хиллз», но выправить ситуацию это не помогло.
Поддержкой для актера стало сотрудничество с Полом Андерсоном. Шоу снялся в еще одной экранизации компьютерной игры «D.O.A.: Живым или мертвым», а также сыграл 14К в серии фильмов «Смертельная гонка», продюсером которых выступал Андерсон. Также Робин Шоу занимался подготовкой Миллы Йовович для съемок во франшизе «Обитель зла», ставшей главным творением Андерсона.
Талиса Сото
Принцесса Китана, дочь правителя мира, проигравшего Смертельную битву, первоначально должна была сражаться с чемпионами Земли. Однако девушка проявила сочувствие к борцам за свободу своего мира, а также заинтересовалась симпатичным, хорошо сложенным Лю Каном и перешла на сторону положительных персонажей. В роли загадочной инопланетной принцессы выступила американская актриса Талиса Сото.
Будущая актриса начала путь к экрану в качестве фотомодели, а в возрасте 18 лет снялась в небольшой роли в шестнадцатом фильме бондианы «Лицензия на убийство» с Тимоти Далтоном. К «Смертельной битве» у нее был уже десяток фильмов за плечами, а также слава одной из самых красивых женщин планеты. Однако съемки у Андерсона стали для актрисы вершиной карьеры.
В дальнейшем Талиса Сото повторила роль Китаны в «Смертельная битва 2: Истребление», а также появлялась в небольших ролях в американских, канадских и даже пуэрториканских фильмах. Последней крупной работой актрисы стал фантастический боевик «Баллистика: Экс против Сивер». В 2002 году она вышла замуж за актера Бенджамина Брэтта и сосредоточилась на воспитании двоих детей.
Бриджит Уилсон
Американская актриса, певица и фотомодель Бриджит Уилсон исполнила роль офицера американского спецназа Сони Блейд, стремящейся отомстить за смерть своего напарника по имени Джакс. Первоначально на эту роль утвердили Кэмерон Диаз, но она не вовремя повредила руку, и место досталось Уилсон. Актриса сама исполнила все трюки в фильме, однако это потребовало от нее усиленных тренировок. Также Андерсон сдвинул съемки боевых сцен с Уилсон, чтобы она успела подготовиться.
В отличие от Шоу и Сото, Бриджит Уилсон не стала сниматься во втором фильме по вселенной Мортал комбат (ее персонажа сыграла Сандра Хесс). Вместо этого она занялась выпуском своего второго музыкального диска. В дальнейшем она продолжила сниматься в кино на вторых ролях. Также в ее активе несколько эпизодических появлений в различных сериалах. Ключевым для Уилсон стал 2000 год, когда она вышла замуж за известного теннисиста Пита Сампраса. Спустя два года у пары родился первый сын, а в 2005 — второй. К концу 2000-х оба супруга оставили карьеры и сосредоточились на воспитании детей вдали от внимания прессы.
Линден Эшби
Последним из группы бойцов за свободу Земли стал голливудский актер Джонни Кейдж. В отличие от остальных, у Джонни не было кровного интереса в сражении с силами зла. Он просто стремился доказать, что умеет ловко бить пяткой в челюсть не только на экране. Играть этого самовлюбленного красавчика выпало актеру Линдену Эшби.
На момент съемок 35-летний Линден Эшби уже обладал солидным актерским опытом. Однако основная творческая карьера ждала его впереди. Вскоре после выхода «Смертельной битвы» он вернулся в популярный сериал «Мелроуз Плэйс», где ранее появлялся в двух эпизодах. Его новый персонаж Бретт Купер появился в шестом сезоне и оставался одним из ключевых героев до конца сериала. Также он появился в культовой мыльной опере «Дни нашей жизни», а с 2011 года исполнял роль Ноа Стилински в сериале «Волчонок». Линден Эшби — единственный из пятерки главных героев «Смертельной битвы», кто до сих пор продолжает актерскую карьеру.
Кристофер Ламберт
Наставником бойцов Земли в «Смертельной битве» стал лорд Рейден. Сын верховного бога, повелитель грома и молнии, защитник Земного царства Рейден сам не может принимать участия в турнире, но только благодаря его советам главным героям удается одержать победу над силами зла. Первоначально на эту позицию рассматривался Шон Коннери, но пожилой актер отказался от физически тяжелых съемок, и роль досталось его партнеру по фильму «Горец» Кристоферу Ламберту.
Из всей пятерки главных героев Ламберт был самым опытным и титулованным актером. А значит — самым дорогим. Но процесс создания картины так увлек его, что артист снимался практически на общественных началах. За «Смертельной битвой» последовал фантастический детектив «Нирвана», ставший последней удачной ролью Ламберта, а в дальнейшем его карьера актера пошла на спад.
В 1999 на экранах появился фэнтези-боевик «Беовульф», неоднозначно встреченный зрителями. Годом позже вышла четвертая часть саги о Конноре Маклауде «Горец 4: Конец игры», с треском провалившаяся в прокате. Эти неудачи подтолкнули Кристофера Ламберта к режиссерской и продюсерской деятельности. Также он попробовал себя в качестве писателя, занялся производством минеральной воды, а в настоящее время увлекся виноделием.