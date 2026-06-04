В отличие от Шоу и Сото, Бриджит Уилсон не стала сниматься во втором фильме по вселенной Мортал комбат (ее персонажа сыграла Сандра Хесс). Вместо этого она занялась выпуском своего второго музыкального диска. В дальнейшем она продолжила сниматься в кино на вторых ролях. Также в ее активе несколько эпизодических появлений в различных сериалах. Ключевым для Уилсон стал 2000 год, когда она вышла замуж за известного теннисиста Пита Сампраса. Спустя два года у пары родился первый сын, а в 2005 — второй. К концу 2000-х оба супруга оставили карьеры и сосредоточились на воспитании детей вдали от внимания прессы.