Сериал «Подслушано в Рыбинске» спровоцировал туристический всплеск в городе

«Поэтому это двустороннее движение. Инвестируя в креативный продукт и обсуждая, какой результат хотят получить, регионы получают новых туристов и интерес. Мы работаем не только с российскими городами, но и с зарубежьем: готовимся к производству большого фильма о великой балерине Анне Павловой», — подытожил Жаров, указав на важность синергии на федеральном и региональном уровнях.