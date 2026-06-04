Сериал «Подслушано в Рыбинске» спровоцировал туристический всплеск в городе

В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» прошла стратегическая сессия «Креативные диалоги». Участники искали драйверы роста для креативной экономики России и обсуждали, как встроить творческие индустрии в народное хозяйство.
На встрече говорили о сохранении культурного наследия, раскрытии потенциала регионов и разбирали конкретные примеры, где медиа, бизнес и города работают в связке.
Одним из главных спикеров стал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, который подчеркнул, что корпоративные ресурсы и господдержка неразрывны, когда речь идет о развитии креативного сектора. В качестве удачного примера такого взаимодействия глава холдинга привел сериал «Подслушано в Рыбинске», который выходил на платформе Premier.
По его словам, после премьеры в январе 2025 года, которая сопровождалась запуском региональной программы с аудиогидами, квестом и презентацией в городе, количество бронирований в Рыбинске среди туристов в мае 2025 года подскочило на 72%.
«Поэтому это двустороннее движение. Инвестируя в креативный продукт и обсуждая, какой результат хотят получить, регионы получают новых туристов и интерес. Мы работаем не только с российскими городами, но и с зарубежьем: готовимся к производству большого фильма о великой балерине Анне Павловой», — подытожил Жаров, указав на важность синергии на федеральном и региональном уровнях.
Организаторами дискуссии выступили ПАО «Газпром», Министерство экономического развития РФ и Экспертный совет по развитию креативной экономики при комитете Госдумы по экономической политике. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. В мероприятии участвовали заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, заместитель Председателя Совета Федерации Инна Святенко, а также дизайнер и основатель «Студии Артемия Лебедева» Артемий Лебедев. Встреча собрала представителей федеральных и региональных властей, отраслевых ассоциаций, госкорпораций, креативного бизнеса и культурных учреждений.