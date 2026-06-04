Микки Рурк сделал неожиданное заявление. Он опубликовал видео, в котором покаялся перед 57-летней экс-супругой Карре Отис. Их роман начался на съемках культового фильма «Дикая орхидея» в 1989 году, а брак продлился с 1992-го по 1998 год.
Отношения сопровождались чередой скандалов и ссор. Сама Отис обвиняла Рурка в жестоком обращении, после чего бывшему боксеру даже запрещали появляться на модных показах с ее участием. Модель также утверждала, что в 1992 году во время ссоры супруг сильно ударил ее.
Накануне 73-летний актер разместил ролик с кадрами из эротической картины Залмана Кинга. В фильме Рурк сыграл злодея-миллионера Джеймса Уилера, а Отис — юную сотрудницу юридической фирмы Эмили Рид. Также артист принес извинения бывшей жене спустя 28 лет после развода.
«Это не та девушка... Она ни в чем не виновата, это все моя ошибка. Я был дураком столько лет... Я совершил ужасную ошибку, о которой сильно сожалею, но это не ее вина, это все моя вина», — эмоционально заявил Рурк.
Карре Отис в 2005 году вышла замуж за ученого-эколога Мэттью Саттона. У пары две дочери — 19-летняя Джейд и 17-летняя Кая. Сейчас семья живет в округе Сонома (Лунная долина) в Калифорнии.
В марте 2026 года Микки Рурк стал бездомным из-за долгов. Актера официально выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе.