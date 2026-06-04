Как сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление близких Сатрапи, она «умерла от печали» — чуть больше чем через год после смерти ее супруга Маттиаса Рипы. Шведский продюсер, актер и сценарист ушел из жизни 8 апреля 2025 года в возрасте 53 лет. В заявлении он назван любовью всей ее жизни.