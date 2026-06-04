В возрасте 56-ти лет скончалась ирано-французская художница и режиссер Маржан Сатрапи, известная во всем мире благодаря автобиографическому графическому роману «Персиполис», а также одноименному полнометражному мультфильму.
Как сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление близких Сатрапи, она «умерла от печали» — чуть больше чем через год после смерти ее супруга Маттиаса Рипы. Шведский продюсер, актер и сценарист ушел из жизни 8 апреля 2025 года в возрасте 53 лет. В заявлении он назван любовью всей ее жизни.
В «Персиполисе» Маржан Сатрапи описала свое детство, жизнь в период Исламской революции и переезд в Европу. Картина «Персиполис» попала в основной конкурс Каннского кинофестиваля в 2007 году и получила приз жюри. Картина также была удостоена премии «Сезар» за лучший дебют и номинировалась на «Оскар». Сатрапи стала первой женщиной в истории, номинированной на «Оскар» за анимационный полный метр.
После успеха «Персеполиса» Сатрапи обратилась к игровому кино. Вместе с Паронно она сняла «Цыпленка с черносливом» — экранизацию еще одного своего графического романа о музыканте в Иране 1950-х годов. В дальнейшем ее режиссерское портфолио пополнилось комедийным хоррором «Голоса» с Райаном Рейнольдсом, биографической драмой о Марии Кюри «Опасный элемент» с Розамунд Пайк и фильмом «Париж-мариж» с Моникой Беллуччи.