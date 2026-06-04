«Я просто помню, как это было — и это было довольно тяжело. Это было очень уязвимое время. В то время журналистика больше походила на спорт. У всех нас есть посттравматическое стрессовое расстройство, поэтому интервью меня пугают», — рассказала актриса Vanity Fair в 2025 году.