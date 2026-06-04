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«Было смешно»: Дженнифер Энистон вспомнила о появлении Брэда Питта в «Друзьях»

Актер снялся в легендарном сериале в качестве камео
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Энистон высказалась о появлении Брэда Питта в одной из серий культового проекта «Друзья». Актриса вместе с коллегой по сериалу Лизой Кудроу приняла участие в в программе Variety Actors on Actors. Кудроу вспомнила, что участие Питта было «веселым».

«Я знаю. Как же это было смешно», — заявила Энистон.

Она также вспомнила, что в «Друзьях» снялись другие известные актеры в качестве камео. Среди них были Брюс Уиллис, Джулия Робертс, Шон Пенн, Изабелла Росселлини и другие.

«Они всегда нервничали. Помнишь? Меня всегда удивляло, как сильно они переживали», — вспомнила о коллегах Энистон.

Звезды сериала «Друзья», фото: кадр из видео
Звезды сериала «Друзья», фото: кадр из видео

Брэд Питт появился в серии «Эпизод со слухами», вышедшей в 2001 году в День благодарения. В то время актер еще был женат на Дженнифер Энистон.

Звезды официально развелись в 2005 году. Их брак разрушился из-за того, что Питт во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» сблизился с Анджелиной Джоли.

Энистон говорила, что расставание для нее было непростым. Еще труднее было из-за повышенного внимания журналистов и поклонников.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Дженнифер Энистон и Брэд ПиттИсточник: Rex / Fotodom.ru

«Я просто помню, как это было — и это было довольно тяжело. Это было очень уязвимое время. В то время журналистика больше походила на спорт. У всех нас есть посттравматическое стрессовое расстройство, поэтому интервью меня пугают», — рассказала актриса Vanity Fair в 2025 году.

Несмотря на разрыв, Энистон сохранила хорошие отношения с бывшим мужем. Одна была одной из первых, кто поддержал Питта во время бракоразводного процесса с Джоли.

Брэд Питт и Анджелина Джоли в фильме «Мистер и миссис Смит»
Брэд Питт и Анджелина Джоли в фильме «Мистер и миссис Смит»Источник: Rex / Fotodom.ru

Напомним, звезда фильма «Мария» ушла от актера в 2016 году. Она обвинила его в алкоголизме и домашнем насилии. На протяжении последних десяти лет бывшие возлюбленные выясняют отношения в суде.

Ранее Лиза Кудроу раскрыла свое отношение к Россу из «Друзей». 