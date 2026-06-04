Мирослава Карпович 1 июня 2026 года сообщила о своем замужестве. Однако имя супруга она не стала называть, а также не показала совместные с ним фото.
Впрочем, СМИ удалось выяснить, что избранником артистки стал 29-летний Евгений Рагулин. Он младше своей знаменитой жены на 11 лет. Мужчина не стремится к публичности, и его аккаунты в соцсетях закрыты.
«СтарХит» узнал, что Рагулин родился в молдавском городе Кэушень, а сейчас живет в Одинцово. Карьеру он начинал с позиции менеджера по продажам. Позже мужчина занялся собственным делом. Сегодня он числится учредителем и генеральным директором ООО «Агломерат-Тюмень».
Компания занимается поставками оборудования для автосервисов и гаражей, а также расходных материалов для обслуживания машин. Помимо этого, у предпринимателя зарегистрировано ИП, связанное с вспомогательными услугами для бизнеса.
Согласно открытым данным, Рагулин вырос в обеспеченной семье. Его отец долгое время занимал руководящий пост в IT-компании.
Также стало известно, что свадьбу влюбленные решили отмечать в несколько этапов. Накануне они расписались в одном из столичных загсов, а затем отправились отдыхать в Париж. Супруг звезды «Папиных дочек» разместил в личном блоге совместное фото с ней.
На снимке, сделанном в Лувре, Карпович была запечатлена с немного округлившимся животиком. Это породило слухи о том, что 40-летняя актриса ждет ребенка. Известно, что после путешествия по Франции супруги отправятся в медовый месяц на Мальдивы.
До этого артистке приписывали роман с коллегой Евгением Банифатовым. Более того, актеров даже успели поженить. Однако они опровергли эти слухи и заявили, что их связывают только дружеские отношения.
Банифатов знаком с Рагулиным и одним из первых поздравил Карпович с изменениями в личной жизни. 36-летний актер подечеркнул, что мужу звезды достался настоящий бриллиант.