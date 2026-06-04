На снимке, сделанном в Лувре, Карпович была запечатлена с немного округлившимся животиком. Это породило слухи о том, что 40-летняя актриса ждет ребенка. Известно, что после путешествия по Франции супруги отправятся в медовый месяц на Мальдивы.