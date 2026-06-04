Сын Никиты Михалкова рассказал, как проводит время с детьми

«Как я провожу время с детьми? Во-первых, с удовольствием, по-разному: мы гуляем, читаем книжки. Кстати, читаю “Дядю Степу”. Смотрим разные мультфильмы, советские мультфильмы. И это очень важно, потому что это общение, которое ты потом никогда не восстановишь, потому что они растут очень быстро», — отметил он.