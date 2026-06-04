Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Никиты Михалкова рассказал, как проводит время с детьми

По словам Михалкова, он старается максимально включаться в жизнь детей и проводить с ними свободное время
Артем Михалков на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба
Артем Михалков на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба

На ПМЭФ-2026 режиссер и актер Артем Михалков рассказал, как проводит время со своими детьми и почему семейное общение считает особенно ценным, передает Super.

По словам Михалкова, он старается максимально включаться в жизнь детей и проводить с ними свободное время в разных форматах. Среди семейных занятий — прогулки, чтение книг и просмотр мультфильмов.

«Как я провожу время с детьми? Во-первых, с удовольствием, по-разному: мы гуляем, читаем книжки. Кстати, читаю “Дядю Степу”. Смотрим разные мультфильмы, советские мультфильмы. И это очень важно, потому что это общение, которое ты потом никогда не восстановишь, потому что они растут очень быстро», — отметил он.

Артист подчеркнул, что такие моменты дают ему особую эмоциональную поддержку и ощущение связи с семьёй.

«Ты цепляешься за это и заряжаешься той важной, нужной энергией, которую, мне кажется, несет слово “семья”», — добавил он.