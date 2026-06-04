Сын Никиты Михалкова рассказал, как проводит время с детьми

На ПМЭФ-2026 режиссер и актер Артем Михалков рассказал, как проводит время со своими детьми и почему семейное общение считает особенно ценным, передает Super.
По словам Михалкова, он старается максимально включаться в жизнь детей и проводить с ними свободное время в разных форматах. Среди семейных занятий — прогулки, чтение книг и просмотр мультфильмов.
«Как я провожу время с детьми? Во-первых, с удовольствием, по-разному: мы гуляем, читаем книжки. Кстати, читаю “Дядю Степу”. Смотрим разные мультфильмы, советские мультфильмы. И это очень важно, потому что это общение, которое ты потом никогда не восстановишь, потому что они растут очень быстро», — отметил он.
Артист подчеркнул, что такие моменты дают ему особую эмоциональную поддержку и ощущение связи с семьёй.
«Ты цепляешься за это и заряжаешься той важной, нужной энергией, которую, мне кажется, несет слово “семья”», — добавил он.