Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала пресс в топе и облегающих шортах

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала пресс в топе. Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость устроила съемку в спортзале. Модель позировала перед камерой в нежно-розовом спортивном комплекте, который состоял из топа с декольте и облегающих шорт. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки, черные перчатки и серьги с бриллиантами. Звезда подиумов собрала волосы в косу и сделала макияж в естественном стиле.
Ранее новые фото Джейсона Стэйтема в Египте вызвали бурную реакцию у россиян.