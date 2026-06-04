Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала пресс в топе и облегающих шортах

Знаменитость устроила съемку в спортзале. Модель позировала перед камерой в нежно-розовом спортивном комплекте, который состоял из топа с декольте и облегающих шорт. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки, черные перчатки и серьги с бриллиантами. Звезда подиумов собрала волосы в косу и сделала макияж в естественном стиле.