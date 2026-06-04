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Эрнст поддержал идею Никиты Михалкова о квотах на иностранное кино

Константин Эрнст заявил, что «идея правильная»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Константин Эрнст на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Константин Эрнст на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст одобрил предложение режиссера Никиты Михалкова ввести квоты на показ иностранных фильмов в российском прокате. Об этом он заявил на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает издание Ведомости.

«Я считаю, это очень правильное решение. Во Франции происходит то же самое для иностранных картин. Деньги, которые будут поддерживать отечественный кинематограф, — идея правильная», — сказал Эрнст.

Никита Михалков выступил с инициативой о введении квот для зарубежного кино и входного взноса в размере 5 млн рублей для проката. 25 марта этого года режиссер выразил надежду, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки.