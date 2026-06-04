Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст одобрил предложение режиссера Никиты Михалкова ввести квоты на показ иностранных фильмов в российском прокате. Об этом он заявил на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает издание Ведомости.
«Я считаю, это очень правильное решение. Во Франции происходит то же самое для иностранных картин. Деньги, которые будут поддерживать отечественный кинематограф, — идея правильная», — сказал Эрнст.
Никита Михалков выступил с инициативой о введении квот для зарубежного кино и входного взноса в размере 5 млн рублей для проката. 25 марта этого года режиссер выразил надежду, что вопрос будет решен в кратчайшие сроки.