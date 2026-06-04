Ирина Шейк вышла на публику в сияющем топе и мини-юбке

40-летняя звезда посетила вечеринку бренда Desigual, которая состоялась на вилле The Farm в муниципалитете Сан-Хуан. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия шоколадный топ и мини-юбку, украшенные пайетками. Образ манекенщицы дополнили черные кожаные босоножки на каблуках и массивные серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками.