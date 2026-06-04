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Ирина Шейк вышла на публику в сияющем топе и мини-юбке

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в сияющем топе и мини-юбке
Ирина Шейк
Ирина ШейкИсточник: Legion-Media

Супермодель Ирина Шейк появилась на публике в блестящем костюме. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ирина Шейк / фото: соцсети
Ирина Шейк / фото: соцсети

40-летняя звезда посетила вечеринку бренда Desigual, которая состоялась на вилле The Farm в муниципалитете Сан-Хуан. Супермодель выбрала для закрытого светского мероприятия шоколадный топ и мини-юбку, украшенные пайетками. Образ манекенщицы дополнили черные кожаные босоножки на каблуках и массивные серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками.

Ранее Ирина Шейк похвасталась роскошной фигурой в бикини.