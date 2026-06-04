Звезда «Игры престолов» Софи Тернер рассказала в интервью изданию The Telegraph о планах на участие в сериале «Расхитительница гробниц». По словам актрисы, работа над проектом займет у нее несколько лет, и она намерена оставаться в образе Лары Крофт еще долгое время. При этом официальных заявлений о продлении сериала на второй сезон еще не было.