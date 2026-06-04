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Софи Тернер намекнула, что будет играть Лару Крофт несколько лет

Актриса дала понять, что у сериал «Расхитительница гробниц» не ограничится одним сезоном
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Софи Тернер на промо-кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Софи Тернер на промо-кадре из сериала «Расхитительница гробниц»

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер рассказала в интервью изданию The Telegraph о планах на участие в сериале «Расхитительница гробниц». По словам актрисы, работа над проектом займет у нее несколько лет, и она намерена оставаться в образе Лары Крофт еще долгое время. При этом официальных заявлений о продлении сериала на второй сезон еще не было.

Роль Лары Крофт требует от 30-летней исполнительницы серьезной физической подготовки. Тернер начала тренировки еще в 2024 году и призналась, что получает удовольствие от постепенного раскрытия характера своей героини.

Актриса отметила, что ее версия знаменитой расхитительницы гробниц будет отличаться от привычного образа соблазнительной авантюристки. Создатели проекта решили сделать акцент на личности Лары, ее мотивации, силе характера и стремлении добиваться поставленных целей.

Сценарий адаптации пишет Фиби Уоллер-Бридж, известная по нашумевшему сериалу «Дрянь». Вместе с Тернер в проекте снимутся Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс, Джек Бэннон и другие актеры. Премьера первого сезона «Расхитительницы гробниц» ожидается в 2027 году.

Ранее Софи Тернер повредила спину на съемках «Лары Крофт».