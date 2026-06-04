На кадрах 54-летняя актриса демонстрирует фигуру в облегающем красном боди с длинными рукавами. Образ дополнили черные колготки и массивный золотой браслет. От брюк или юбки знаменитость решила отказаться. Стилисты уложили волосы артистки в локоны и сделали ей яркий макияж.