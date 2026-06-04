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54-летняя Дженнифер Гарнер примерила откровенный образ для глянца

Актриса в боди без штанов снялась у бассейна
Дженнифер Гарнер
Дженнифер ГарнерИсточник: Legion-Media

Голливудская звезда Дженнифер Гарнер украсила обложку свежего номера журнала InStyle. Снимки появились в ее личном блоге.

Дженнифер Гарнер
Дженнифер ГарнерИсточник: Соцсети

На кадрах 54-летняя актриса демонстрирует фигуру в облегающем красном боди с длинными рукавами. Образ дополнили черные колготки и массивный золотой браслет. От брюк или юбки знаменитость решила отказаться. Стилисты уложили волосы артистки в локоны и сделали ей яркий макияж.

Для съемки Гарнер выбрала необычную локацию — она позировала, лежа прямо у бассейна. Ранее в СМИ появилась информация, что Дженнифер Гарнер отложила процедуру подтяжки лица. Причиной стала просьба ее детей.