«Кто там хмурый проснулся? Не годится так! Посмотрите в окно, там новый день вам озорно подмигивает. Он такой единственный, больше он к вам такой не придет. Он приглашает вас познакомиться с ним поближе и прожить целиком и полностью. Не стоит отказываться», — написала она.