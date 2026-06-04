Актриса и телеведущая Ксения Алферова показала подписчикам свое утро без макияжа и фильтров. Звезда снялась в лучах солнца и выложила кадры в соцсети.
В посте артистка призвала фолловеров встречать каждый день с позитивом.
«Кто там хмурый проснулся? Не годится так! Посмотрите в окно, там новый день вам озорно подмигивает. Он такой единственный, больше он к вам такой не придет. Он приглашает вас познакомиться с ним поближе и прожить целиком и полностью. Не стоит отказываться», — написала она.
Недавно Алферовой исполнилось 52 года. Сама телеведущая признавалась, что ей нравится ее жизнь, однако иногда она верит, что больше никому не нужна.
Ранее Ксения Алферова откровенно рассказала о страхах в день рождения.