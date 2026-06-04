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52-летняя Ксения Алферова снялась без макияжа и фильтров

Актриса показала в соцсети снимок без косметики
Ксения Алферова
Ксения АлфероваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса и телеведущая Ксения Алферова показала подписчикам свое утро без макияжа и фильтров. Звезда снялась в лучах солнца и выложила кадры в соцсети.

В посте артистка призвала фолловеров встречать каждый день с позитивом.

Ксения Алферова / фото: соцсети
Ксения Алферова / фото: соцсети

«Кто там хмурый проснулся? Не годится так! Посмотрите в окно, там новый день вам озорно подмигивает. Он такой единственный, больше он к вам такой не придет. Он приглашает вас познакомиться с ним поближе и прожить целиком и полностью. Не стоит отказываться», — написала она.

Недавно Алферовой исполнилось 52 года. Сама телеведущая признавалась, что ей нравится ее жизнь, однако иногда она верит, что больше никому не нужна.

Ранее Ксения Алферова откровенно рассказала о страхах в день рождения.