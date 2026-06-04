Актриса Виктория Исакова поделилась с подписчиками новым снимком. На фото она запечатлена дома в ультракоротком платье. Свой образ звезда дополнила удлиненным кардиганом и стильными аксессуарами.
Ранее артистка признавалась, что не стремится что-то менять в своей внешности. Исакова рассказала, что научилась спокойно относиться к возрастным изменениям и любить себя в любом состоянии.
У знаменитости подрастает 10-летняя дочь. Девочку по имени Варвара актриса родила от режиссера Юрия Мороза, который был старше нее на 20 лет. Их роман начался в 2001 году, а спустя два года пара официально оформила отношения.
Ранее Виктория Исакова снялась с десятилетней дочерью в Стамбуле.