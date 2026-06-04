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49-летняя Виктория Исакова снялась в ультракоротком платье

Актриса Виктория Исакова показала себя в ультракоротком платье
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Виктория Исакова на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба
Виктория Исакова на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Актриса Виктория Исакова поделилась с подписчиками новым снимком. На фото она запечатлена дома в ультракоротком платье. Свой образ звезда дополнила удлиненным кардиганом и стильными аксессуарами.

Виктория Исакова / фото: соцсети
Виктория Исакова / фото: соцсети

Ранее артистка признавалась, что не стремится что-то менять в своей внешности. Исакова рассказала, что научилась спокойно относиться к возрастным изменениям и любить себя в любом состоянии.

У знаменитости подрастает 10-летняя дочь. Девочку по имени Варвара актриса родила от режиссера Юрия Мороза, который был старше нее на 20 лет. Их роман начался в 2001 году, а спустя два года пара официально оформила отношения.

Ранее Виктория Исакова снялась с десятилетней дочерью в Стамбуле.