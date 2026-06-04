Народная артистка России Мария Миронова поздравила старшего сына с днем рождения и показала редкие кадры из семейного архива. Актеру Андрею Миронову-Удалову исполнилось 34 года. Пост с теплыми словами звезда опубликовала в соцсети.
«Дорогое мое солнышко, старший сын, с днем рождения, моя нежная любовь! Как же много лет мы уже вместе, я даже не помню себя без тебя! Как же много лет мы уже вместе с нашей девочкой Ксенией. Восхищаюсь вашей семьей, твоей цельностью, умом, которому чем дальше, тем я уже больше верю, чем своему, пониманием жизни, людей. Сынок, хочу, чтобы все вершины были твои, рушь стены, верь, радуйся, твори! Мы всегда за твоей спиной и дуем в крылья», — написала знаменитость.
Первенец родился у артистки в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым. Андрей Миронов-Удалов пошел по стопам родных и продолжил творческую династию.
В сентябре 2021 года его приняли в основной состав труппы московского театра «Ленком». Там ему досталась роль в спектакле «Доходное место» — именно с этой постановки когда-то начиналась карьера его знаменитого деда. Сам актер не раз признавался, что не может отвечать на вопросы о прославленном родственнике, ведь он совсем его не знал. При этом Андрей подчеркивает, что гордится им.