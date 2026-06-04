«Дорогое мое солнышко, старший сын, с днем рождения, моя нежная любовь! Как же много лет мы уже вместе, я даже не помню себя без тебя! Как же много лет мы уже вместе с нашей девочкой Ксенией. Восхищаюсь вашей семьей, твоей цельностью, умом, которому чем дальше, тем я уже больше верю, чем своему, пониманием жизни, людей. Сынок, хочу, чтобы все вершины были твои, рушь стены, верь, радуйся, твори! Мы всегда за твоей спиной и дуем в крылья», — написала знаменитость.