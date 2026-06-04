Полиция установила, что 17 февраля 2026 года актер вел себя агрессивно в одном из местных ресторанов. Сотрудник заведения вывел ЛаБафа на улицу. Там артист ударил одного из потерпевших. После этого он вернулся внутрь и снова нанес удары тому же мужчине. Затем под удар попал второй человек — удар пришелся ему в нос. Суд назначил ЛаБафу испытательный срок продолжительностью два года. Следующее заседание, на котором проверят, как актер соблюдает условия условного срока, назначено на 15 июля.