Звезда «Трансформеров» Шайа ЛаБаф официально признал свою вину по трем эпизодам нанесения побоев. Инцидент произошел во время празднования Марди Гра в Новом Орлеане. Об этом сообщает ABC News.
Полиция установила, что 17 февраля 2026 года актер вел себя агрессивно в одном из местных ресторанов. Сотрудник заведения вывел ЛаБафа на улицу. Там артист ударил одного из потерпевших. После этого он вернулся внутрь и снова нанес удары тому же мужчине. Затем под удар попал второй человек — удар пришелся ему в нос. Суд назначил ЛаБафу испытательный срок продолжительностью два года. Следующее заседание, на котором проверят, как актер соблюдает условия условного срока, назначено на 15 июля.
Еще в феврале 2026 года в интервью YouTube-каналу Channel 5 with Andrew Callaghan ЛаБаф признал, что его поведение было неприемлемым. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. При этом он заявил, что не собирается возвращаться в реабилитационный центр для лечения от зависимости.
«Мое поведение было дерьмовым. Я должен разобраться с этим. Значит ли это, что мне нужно снова идти в рехаб? Я не хочу этого. Не думаю, что ответы там. Если бы я считал иначе, я бы пошел», — говорил артист.