Артем Михалков рассказал о характере отца и семейном воспитании

«Отец мой, наверное, был строгий или даже больше, наверное, хотел казаться строгим, потому что он много работал. Когда мы учились в школе, он постоянно работал в разных местах, снимал и приезжал не так часто. Когда мы встречались, были воспитательные процессы, конечно же. Но сейчас ты это просто вспоминаешь все с хорошей улыбкой», — рассказал он.