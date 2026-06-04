Артем Михалков рассказал о характере отца и семейном воспитании

На ПМЭФ-2026 сын режиссера Никиты Михалкова, Артем Михалков, рассказал о семейном воспитании и том, каким его отец был в детстве, передает корреспондент Super.
Отвечая на вопросы журналистов, Артем Михалков признался, что его отец не был строгим в классическом понимании, хотя в определенные моменты мог проявлять требовательность. При этом он отметил, что большую часть времени режиссер был занят работой.
«Отец мой, наверное, был строгий или даже больше, наверное, хотел казаться строгим, потому что он много работал. Когда мы учились в школе, он постоянно работал в разных местах, снимал и приезжал не так часто. Когда мы встречались, были воспитательные процессы, конечно же. Но сейчас ты это просто вспоминаешь все с хорошей улыбкой», — рассказал он.
Говоря о собственном опыте воспитания, Михалков подчеркнул, что не получил от отца прямых советов, однако перенял его подход к детям. По его словам, универсальных методов воспитания не существует, и к каждому ребенку нужен индивидуальный подход.
«Наверное, вот этот генетический код воспитания он где-то передается моим детям. И опять же с кем-то можно жестко и нужно, а с кем-то наоборот надо словом и делом. У меня тоже дети все разные. И тут я пытаюсь балансировать, чтобы не сломать их», — отметил он.