Эрнст призвал «Ленфильм» вложиться в развитие ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Киностудии «Ленфильм» нужно вложиться в развитие искусственного интеллекта, в том числе в генерацию аудио и видеоизображений. Об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на полях Петербургского международного экономического форума.
«Сейчас нужно активнейшим образом вложиться “Ленфильму” в искусственный интеллект и во все истории с генерацией аудио-видеоизображения, выстроить павильоны в локации, где можно использовать и море, и то, чего нет в Москве, и не держаться за здания в центре города. Никаких современных студий в центре столиц не существует. Это неэффективно и слишком дорого. И мне кажется, что городу пора в этом плане догонять Москву, и даже в чем-то можно будет и перегнать, имея такие природные достоинства», — сказал Эрнст на сессии «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф».
Эрнст подчеркнул, что в целом откладывать трансформацию кинематографа Петербурга на будущее не стоит. «Мне кажется, что от “Ленфильма” надо оставить одно здание, в котором будет музей “Ленфильма”, а собственно саму студию и павильоны, и все другие технологические возможности надо переместить в район близкий к Финскому заливу», — добавил он.
О форуме
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.