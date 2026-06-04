Эрнст призвал «Ленфильм» вложиться в развитие ИИ

«Сейчас нужно активнейшим образом вложиться “Ленфильму” в искусственный интеллект и во все истории с генерацией аудио-видеоизображения, выстроить павильоны в локации, где можно использовать и море, и то, чего нет в Москве, и не держаться за здания в центре города. Никаких современных студий в центре столиц не существует. Это неэффективно и слишком дорого. И мне кажется, что городу пора в этом плане догонять Москву, и даже в чем-то можно будет и перегнать, имея такие природные достоинства», — сказал Эрнст на сессии «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф».