Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Маслов: фильмы по сказкам помогают сохранить связь между поколениями

Режиссер заявил, что истории про человека, семью и надежду всегда будут востребованы
Антон Маслов
Антон МасловИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Обращение к сказкам и народному фольклору помогает сохранять культурное наследие России и создавать уникальные истории для современного зрителя. Такое мнение в интервью ТАСС высказал режиссер, сценарист и продюсер Антон Маслов.

«У нас есть свои корни, которые мы наконец-то с помощью сказок и фольклора начинаем развивать. И невозможно, чтобы у потомков Достоевского, Чехова, Репина и Айвазовского не получалось создавать свои истории», — сказал Маслов.

Режиссер также подчеркнул, что именно такие проекты помогают укреплять связь между поколениями, поскольку знакомят детей с традиционными персонажами и сюжетами в современной форме. «Истории про человека, семью и надежду всегда будут востребованы. Сказка — один из лучших способов говорить об этих вещах со зрителем любого возраста», — добавил Маслов.