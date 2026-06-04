Маслов: фильмы по сказкам помогают сохранить связь между поколениями

Режиссер также подчеркнул, что именно такие проекты помогают укреплять связь между поколениями, поскольку знакомят детей с традиционными персонажами и сюжетами в современной форме. «Истории про человека, семью и надежду всегда будут востребованы. Сказка — один из лучших способов говорить об этих вещах со зрителем любого возраста», — добавил Маслов.