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Квентин Тарантино раскритиковал Голливуд: «Безвкусная колбасная фабрика»

Знаменитый кинорежиссер объяснил, почему ему не нравятся современные фильмы
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Квентин Тарантино
Квентин ТарантиноИсточник: Legion-Media.ru

Обладатель «Оскара» и автор культовых «Криминального чтива» и «Бесславных ублюдков» Квентин Тарантино выступил с резкой критикой современного кинопроизводства. В статье для журнала Sight & Sound режиссер назвал Голливуд «безвкусной колбасной фабрикой», где «неправильно подобранные» актеры и «заигрывание с публикой или глупость сводят на нет каждый новый фильм».

Тарантино признался, что ему почти невозможно посмотреть любой современный фильм и к нему не придраться.

«Недостатки, неправдоподобность, заигрывание с публикой, неудачно подобранные актеры или просто глупости обычно губят каждый новый фильм, выходящий из безвкусной колбасной фабрики, которая когда-то называла себя Голливудом», — заявил режиссер.

Он также провел параллель между разными эпохами кинематографа: «В наши дни само понятие кино вызывает у меня скорее презрение».

По словам режиссера, за последнее время он посмотрел несколько картин, которые ему понравились, — среди них «Вестсайдская история» (2021) и обе части «Горизонта». Однако ни один из них, по признанию режиссера, по-настоящему его не захватил.

«Сейчас я предпочитаю читать книги», — добавил Тарантино.

Несмотря на общий скепсис, один фильм все же привлек внимание известного постановщика. Это криминальная драма «Лакомый кусок», главные роли в которой исполнили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон.

Кадр из фильма «RIP»
Кадр из фильма «RIP»

В отношении ленты Тарантино не скупился на похвалу: «Мне понравилось все: режиссура Карнахана, великолепный актерский состав, визуальное оформление и потрясающий сценарий Карнахана и Майкла Макгрейла».