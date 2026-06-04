Маслов: российское кино возрождает традиции советской режиссерской школы

По его словам, сегодня в России производится большое количество фильмов и сериалов, однако лишь часть из них сохранится в памяти зрителей. «Мы помним великие картины Рязанова, Гайдая, Меньшова. Однако в советское время снималось гораздо больше фильмов, чем принято вспоминать сегодня. Время всегда оставляет только лучшее», — заключил Маслов.