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Маслов: российское кино возрождает традиции советской режиссерской школы

По словам режиссера, в России производится большое количество фильмов и сериалов, однако лишь часть из них сохранится в памяти зрителей
Антон Маслов
Антон МасловИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российское кино постепенно возвращается к уровню советской режиссерской школы, при этом современный и советский кинематограф следует рассматривать как единую традицию. Такое мнение в интервью ТАСС высказал режиссер, сценарист и продюсер Антон Маслов.

«Мне кажется, мы постепенно начинаем возвращаться к уровню советского кинематографа. При этом я не люблю разделять советское и российское кино — для меня это одна большая традиция», — сказал он.

По его словам, сегодня в России производится большое количество фильмов и сериалов, однако лишь часть из них сохранится в памяти зрителей. «Мы помним великие картины Рязанова, Гайдая, Меньшова. Однако в советское время снималось гораздо больше фильмов, чем принято вспоминать сегодня. Время всегда оставляет только лучшее», — заключил Маслов.