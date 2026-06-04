Режиссер Маслов: кино об СВО должно быть осмысленным

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Фильмы о специальной военной операции (СВО) должны сниматься только тогда, когда автор чувствует тему и понимает, зачем к ней обращается. Такое мнение высказал в интервью ТАСС режиссер, сценарист и продюсер Антон Маслов.
«Если человек чувствует эту тему, понимает, зачем он ее берет, тогда нужно снимать. Самое опасное — делать подобное кино ради галочки. Зритель очень хорошо чувствует фальшь», — сказал он.
Продолжая тему, режиссер вспомнил понравившийся ему проект «Ландыши». «Это непростая история, которая вызывает сильные эмоции. Такие проекты появляются тогда, когда автор действительно хочет о чем-то сказать», — отметил Маслов.
Отвечая на вопрос о возможности собственного обращения к теме СВО, Маслов подчеркнул, что пока сосредоточен на других направлениях. «Если когда-нибудь возникнет такая история, мы ее обязательно расскажем. Но пока я в основном занимаюсь семейным кино и историями для широкой аудитории. У каждого проекта должно быть внутреннее оправдание», — заключил режиссер.