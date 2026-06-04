Режиссер Маслов: кино об СВО должно быть осмысленным

Отвечая на вопрос о возможности собственного обращения к теме СВО, Маслов подчеркнул, что пока сосредоточен на других направлениях. «Если когда-нибудь возникнет такая история, мы ее обязательно расскажем. Но пока я в основном занимаюсь семейным кино и историями для широкой аудитории. У каждого проекта должно быть внутреннее оправдание», — заключил режиссер.