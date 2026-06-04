Режиссер Маслов: ИИ пока остается игрушкой и не угрожает киноиндустрии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект пока остается вспомогательным инструментом для кинематографистов и в ближайшие годы не сможет заменить режиссеров, сценаристов и других специалистов киноиндустрии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал режиссер, сценарист и продюсер Антон Маслов.
«Пока ближайшие пару лет ИИ — это игрушка. Многим кажется, что это какая-то волшебная палочка: сейчас быстренько напишу сценарий, быстренько сделаю фильм или какой-то контент. Так не работает, ваша голова должна работать, потому что вы управляете ИИ, а не он вами», — сказал Маслов.
По его словам, сегодня нейросети вызывают большой интерес у представителей индустрии, однако их реальные возможности пока существенно ограничены. «Искусственный интеллект — это такая бабайка, которую все боятся, никто толком не знает, что это такое, но все равно потихонечку туда тянут руки. Все начинают что-то делать, но сейчас это примерно как появление интернета в свое время. Изменения будут, но ценности от этого не меняются», — отметил режиссер.
Маслов считает, что эффективность работы нейросетей напрямую зависит от человека, который ими пользуется. «Конечно, лучше искусственный интеллект будет работать у профессионала. Просто потому, что профессионал точнее поставит задачу, понимает уровень качества и знает, какой результат ему нужен», — объяснил он.