Режиссер Маслов: ИИ пока остается игрушкой и не угрожает киноиндустрии

По его словам, сегодня нейросети вызывают большой интерес у представителей индустрии, однако их реальные возможности пока существенно ограничены. «Искусственный интеллект — это такая бабайка, которую все боятся, никто толком не знает, что это такое, но все равно потихонечку туда тянут руки. Все начинают что-то делать, но сейчас это примерно как появление интернета в свое время. Изменения будут, но ценности от этого не меняются», — отметил режиссер.