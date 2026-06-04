Маслов: российское кино способно конкурировать с голливудским

По мнению режиссера, отечественная киноиндустрия располагает серьезными конкурентными преимуществами. «У нас лучшие операторы в мире, одна из лучших актерских школ в мире. У нас есть свои корни, которые мы наконец-то начинаем развивать через сказки, фольклор и другие истории», — подчеркнул он.