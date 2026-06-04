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Маслов: российское кино способно конкурировать с голливудским

По мнению режиссера, отечественная киноиндустрия располагает серьезными конкурентными преимуществами
Антон Маслов
Антон МасловИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российское кино способно успешно конкурировать с голливудскими проектами благодаря сильной актерской школе, профессиональным кадрам и богатому культурному наследию. Такое мнение в интервью ТАСС высказал режиссер, сценарист и продюсер Антон Маслов.

«Я считаю, что мы, конечно, можем конкурировать. Последнее время наши фильмы и сериалы становятся очень высокого качества. Не просто так до 2021 года крупнейшие мировые платформы покупали российские проекты», — сказал Маслов.

Антон Маслов на съемочной площадке
Антон Маслов на съемочной площадке

По мнению режиссера, отечественная киноиндустрия располагает серьезными конкурентными преимуществами. «У нас лучшие операторы в мире, одна из лучших актерских школ в мире. У нас есть свои корни, которые мы наконец-то начинаем развивать через сказки, фольклор и другие истории», — подчеркнул он.

Режиссер также отметил, что главным условием дальнейшего развития отрасли остается увеличение числа качественных проектов. «Речь не о том, чтобы соревноваться с кем-то формально. Просто хороших, мощных историй должно становиться больше. Тогда будет расти и интерес зрителей», — объяснил Маслов.