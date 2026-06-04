Раскрыты причины, по которым Анджелина Джоли не поддерживает связь с отцом

Несмотря на попытки примирения в последующие годы, полного восстановления отношений так и не произошло. Новый конфликт вспыхнул на фоне событий на Ближнем Востоке. После того как Джоли выступила против гибели мирных жителей в секторе Газа, Войт обвинил дочь в том, что она поддалась пропаганде и находится под влиянием антисемитских взглядов.