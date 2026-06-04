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Раскрыты причины, по которым Анджелина Джоли не поддерживает связь с отцом

Radar Online: Анджелина Джоли разорвала отношения с отцом Джоном Войтом
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: AP

Отношения Анджелины Джоли и ее отца, оскароносного актера Джона Войта, остаются напряженными уже много лет. Как сообщает Super.ru со ссылкой на источники RadarOnline, в последние годы родственники практически не поддерживают связь, а причиной разрыва стали как старые семейные обиды, так и политические разногласия.

Как утверждают инсайдеры, проблемы начались еще в детстве Джоли. После развода родителей в 1976 году актриса осталась с матерью, Маршелин Бертран, которая ушла от Войта из-за его измен.

Позже Анджелина не раз признавалась, что болезненно переживала отношения с отцом, а в 2002 году окончательно дистанцировалась от него после его публичных заявлений о ее «психических проблемах». Вскоре актриса даже отказалась от фамилии Войт.

Джон Войт и Анджелина Джоли
Джон Войт и Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media

Несмотря на попытки примирения в последующие годы, полного восстановления отношений так и не произошло. Новый конфликт вспыхнул на фоне событий на Ближнем Востоке. После того как Джоли выступила против гибели мирных жителей в секторе Газа, Войт обвинил дочь в том, что она поддалась пропаганде и находится под влиянием антисемитских взглядов.

По словам близких к семье людей, сегодня Анджелина и Джон по-прежнему остаются по разные стороны баррикад. Однако некоторые друзья семьи надеются, что со временем им все же удастся преодолеть старые обиды и найти путь к примирению.