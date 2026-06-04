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Джоли и Пенн поддерживают Киев ради личной выгоды, заявил журналист из США

Журналист Хелали: Джоли и Пенн поддерживают Киев ради личной выгоды
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Голливудские актеры Анджелина Джоли и Шон Пенн делают себе имя на поддержке Киева в конфликте с Россией, но в общей картине не имеют большого значения, заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали на полях ПМЭФ.

«Анджелина Джоли и Шон Пенн — это люди, которые постоянно оказываются не на той стороне в конфликтах, потому что это выгодно, потому что это прибыльно, и потому что так они делают себе имя», — сказал Хелали.

Шон Пенн
Шон ПеннИсточник: Legion-Media.ru

При этом он отметил, что мало кто обращает на их позицию внимание.

«Они видят в России врага, а мы не обращаем на них никакого внимания, потому что они незначительны в общей картине мира», — добавил он.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. 