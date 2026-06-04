Павел Табаков рассказал, как относится к сравнениям себя с отцом

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Актер Павел Табаков рассказал РИА Новости, что не считает нужным сравнивать себя с отцом, народным артистом СССР Олегом Табаковым, и предпочитает идти собственным творческим путем.
«Я живу свою собственную жизнь. Олег Павлович в моем возрасте уже инфаркт имел, поэтому сравнивать себя с ним я не берусь. Ну сравнивают люди, что поделать?», — сказал он.
Артист отметил, что считает отца своим главным учителем и благодарен ему за все полученные знания, однако не стремится копировать его творческую манеру или следовать чужому пути.
«Он мой учитель, и я ему благодарен за все, чему он меня научил. Искусство, в принципе, субъективно, поэтому я не стремлюсь кого-то копировать», — подчеркнул Табаков.
Павел Табаков — российский актер театра и кино, младший сын народного артиста СССР Олега Табакова и народной артистки России Марины Зудиной. Он окончил Московскую театральную школу Олега Табакова, выступал на сценах Московского театра под руководством Олега Табакова и МХТ имени А. П. Чехова, а также участвовал в постановках режиссеров Константина Богомолова и Ренаты Литвиновой.
Широкую известность Табаков получил благодаря ролям в фильмах и сериалах «Юморист», «Молодой человек», исторической драме «Екатерина», а также проектах «Беспринципные» и «Мятеж». За последние годы актер стал одним из заметных представителей молодого поколения российских артистов театра и кино.