На аукционе личные вещи Мэрилин Монро продали более чем за $2,5 млн

За адресованное актрисе письмо драматурга Артура Миллера заплатили свыше 62 тысячи долларов. В этом документе он выражал стремление сохранить отношения с артисткой. В такую же сумму обошлись еще три письма, автором которых был доктор Ральф Гринсон, являвшийся психиатром Монро.