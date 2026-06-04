Пользователей сети особенно рассмешило выражение лица артиста на фоне неистовствующего стадиона. Его мимику тут же сравнили с популярным мемом про испуганного кота. В комментариях подписчики не сдерживали эмоций: «Официально лучшая фотография с концерта», «Сергей, здравствуйте. Концерт в другой стороне», «А сцену по лекалам вашей головы сделали?»