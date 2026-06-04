Сергей Бурунов попал в центр внимания после концерта Канье Уэста в Стамбуле. Об этом сообщает Life.ru. Шоу собрало 118 тысяч зрителей, и актер оказался прямо в гуще событий.
Актер сделал селфи на фоне сцены и бушующей толпы, и этот кадр мгновенно превратился в мем. Фото Бурунов выложил в своих соцсетях.
Актер признался, что раньше не был большим фанатом творчества рэпера, но «от этого шоу просто офигел».
Пользователей сети особенно рассмешило выражение лица артиста на фоне неистовствующего стадиона. Его мимику тут же сравнили с популярным мемом про испуганного кота. В комментариях подписчики не сдерживали эмоций: «Официально лучшая фотография с концерта», «Сергей, здравствуйте. Концерт в другой стороне», «А сцену по лекалам вашей головы сделали?»
Снимок быстро разошелся по другим платформам. Тренд подхватили даже официальные страницы российских брендов.