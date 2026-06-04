Маслов: о возвращении россиян в международный спорт нужно снимать кино

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Возвращение российских спортсменов на международную арену является важной темой для кинематографа, и об этом необходимо рассказывать языком кино. Такое мнение в интервью ТАСС высказал режиссер, сценарист и продюсер Антон Маслов.
«Для меня это очень важная тема. Я хотел рассказать про то, как мы потихонечку возвращаемся, и сколько бы нас ни давили, мы во что бы то ни стало приходим и выигрываем. Мне кажется, возвращение наших спортсменов — это большая важная тема», — сказал Маслов.
По его словам, именно поэтому он решил снять спортивную драму «Учитель фехтования», которая выйдет в прокат 1 октября. Картина основана на истории олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян, сумевшей завоевать золото чемпионата мира после нескольких лет ограничений на участие в международных соревнованиях.
Режиссер отметил, что отсутствие возможности выступать на крупнейших мировых турнирах становится серьезным испытанием для профессиональных спортсменов. «Когда тебя этого лишают на несколько лет, возникает ощущение, будто ты лишен самого главного. Спортсмены готовятся именно к международным стартам, и когда такой возможности нет, это очень тяжело воспринимается», — объяснил Маслов.