Команда детективного фильма «Черный шелк» приступила к съемкам в Китае

«“Черный шелк” будет еще масштабнее, еще стильнее, еще динамичнее, чем “Красный”. Я рад, что мы вернулись в Поднебесную заряженные новой силой для нового полета! В этой части опять столкнутся иностранные разведки, а у моего персонажа Гарина появится напарник — легендарный агент Рихард Зорге, которого играет замечательный актер Максим Матвеев», — отметил Милош Бикович.