Команда детективного фильма «Черный шелк» приступила к съемкам в Китае

Съемочная группа детективного блокбастера «Черный шелк» начала работу в Китае для воссоздания атмосферы Шанхая 1930-х годов. Об этом 3 июня сообщили создатели картины.
Выход ленты в прокат запланирован на 31 марта 2027 года. По сюжету фильма в Шанхай доставляют загадочный груз, за которым начинают охоту агенты спецслужб разных стран. Основным местом съемок стала китайская киностудия Hengdian World Studios, где ранее снимали сцены для детектива «Красный шелк».
«Воссоздать атмосферу довоенного Шанхая 1930-х годов является для нас одной из ключевых задач. Над визуальным обликом фильма работает большая международная команда — художники-постановщики, специалисты по костюмам, исторические консультанты. Мы изучили огромное количество архивных фотографий, хронику, рекламные плакаты того времени, старые карты Шанхая», — рассказал режиссер-постановщик Андрей Волгин.
Главные роли в проекте исполняют Милош Бикович, Максим Матвеев, Глеб Калюжный и Чжэн Ханьи. Также в актерский состав вошли Александар Радойичич, Майя Гитер, Алексей Тахаров, Сергей Анненков, Полина Куценко, Илья Антоненко и японские артисты Хироюки Мори и Джунсуке Киносита.
«“Черный шелк” будет еще масштабнее, еще стильнее, еще динамичнее, чем “Красный”. Я рад, что мы вернулись в Поднебесную заряженные новой силой для нового полета! В этой части опять столкнутся иностранные разведки, а у моего персонажа Гарина появится напарник — легендарный агент Рихард Зорге, которого играет замечательный актер Максим Матвеев», — отметил Милош Бикович.
Матвеев в свою очередь подчеркнул значимость международного опыта и профессионализм китайской стороны, отметив масштаб декораций и местный колорит.
Производством фильма занимается кинокомпания Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации, дистрибьютором выступает «НМГ Кинопрокат», эксклюзивным дистрибьютором цифровых и телевизионных прав, а также зарубежным дистрибьютором фильма является компания Art Pictures Distribution. Фильм снимается при поддержке Фонда кино РФ, госкорпорации «Ростех» и входящих в нее холдингов «Швабе» и «КРЭТ».