Дарья Мельникова из «Папиных дочек» рассказала о своих богатых причудах

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова рассказала, что семейный бюджет уходит на туристический инвентарь — предметы роскоши актрисе не интересны.
«Иногда я шучу, что кому‑то нужен Cartier, а мне — гигантская палатка для большого семейства, потому что все деньги тратим на туристические приспособления: палатки, багажник на крышу, генератор. Вот такие у нас “богатые” причуды», — рассказала артистка в интервью «Леди Mail».
Дарья добавила, что любит музыкальные фестивали и надеется посетить некоторые из них, несмотря на планы работать большую часть лета.
Ранее Дарья Мельникова рассказала о проблемах с питанием из-за стресса.