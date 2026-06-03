Дарья Мельникова из «Папиных дочек» рассказала о своих богатых причудах

«Иногда я шучу, что кому‑то нужен Cartier, а мне — гигантская палатка для большого семейства, потому что все деньги тратим на туристические приспособления: палатки, багажник на крышу, генератор. Вот такие у нас “богатые” причуды», — рассказала артистка в интервью «Леди Mail».