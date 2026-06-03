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Дарья Мельникова из «Папиных дочек» рассказала о своих богатых причудах

Актриса рассказала, на что уходит семейный бюджет
Дарья Мельникова / фото: пресс-служба
Дарья Мельникова / фото: пресс-служба

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова рассказала, что семейный бюджет уходит на туристический инвентарь — предметы роскоши актрисе не интересны.

«Иногда я шучу, что кому‑то нужен Cartier, а мне — гигантская палатка для большого семейства, потому что все деньги тратим на туристические приспособления: палатки, багажник на крышу, генератор. Вот такие у нас “богатые” причуды», — рассказала артистка в интервью «Леди Mail».

Дарья добавила, что любит музыкальные фестивали и надеется посетить некоторые из них, несмотря на планы работать большую часть лета.

Ранее Дарья Мельникова рассказала о проблемах с питанием из-за стресса.