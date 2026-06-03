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Софья Синицына показала подросшую дочь от Павла Табакова

Актриса поделилась с подписчиками снимками пятилетней Мии
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Софья Синицына
Софья СиницынаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Софья Синицына опубликовала фотографии пятилетней дочки Мии, которую родила от Павла Табакова.

«Вчера был День защиты детей. В 24 года я рискнула и взяла на себя ответственность за эту женщину, потому что кто на саночках катается, за собой их и возит. Я катаюсь, очень дело это люблю и поэтому вожу. Это путь от последнего лагеря к вершине, иногда без сна, кислорода и еды. Красоты в горах такие, что я ни разу не пожалела, что разделила их с тобой, Мия. Все эти фото сделаны, когда она что-то натворила, я уже знаю, а она еще не сказала», — подписала снимки Синицына.

Дочь Павла Табакова и Софьи Синицыной / фото: соцсети
Дочь Павла Табакова и Софьи Синицыной / фото: соцсети
Дочь Софьи Синицыной и Павла Табакова / фото: соцсети
Дочь Софьи Синицыной и Павла Табакова / фото: соцсети

Отношения между Софьей Синицыной и Павлом Табаковым завязались в 2017 году. Спустя три года, в 2020-м, у пары родилась дочь Мия. При этом возлюбленные разошлись еще до появления ребенка, но сумели сохранить дружеское общение.

В разное время Синицыной приписывали романы с Константином Богомоловым и Федором Бондарчуком. Ходили слухи, что именно связь с актрисой привела к разводу Бондарчука с Паулиной Андреевой, однако сама Синицына это опровергала.

В сети также обсуждали ее отношения с предпринимателем Леонидом Блаватником, фотографом Дмитрием Исхаковым (бывшим мужем Полины Гагариной) и режиссером Резо Гигинеишвили.

Ранее Синицына предстала перед подписчиками в откровенном образе.