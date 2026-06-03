«Вчера был День защиты детей. В 24 года я рискнула и взяла на себя ответственность за эту женщину, потому что кто на саночках катается, за собой их и возит. Я катаюсь, очень дело это люблю и поэтому вожу. Это путь от последнего лагеря к вершине, иногда без сна, кислорода и еды. Красоты в горах такие, что я ни разу не пожалела, что разделила их с тобой, Мия. Все эти фото сделаны, когда она что-то натворила, я уже знаю, а она еще не сказала», — подписала снимки Синицына.