Актриса Софья Синицына опубликовала фотографии пятилетней дочки Мии, которую родила от Павла Табакова.
«Вчера был День защиты детей. В 24 года я рискнула и взяла на себя ответственность за эту женщину, потому что кто на саночках катается, за собой их и возит. Я катаюсь, очень дело это люблю и поэтому вожу. Это путь от последнего лагеря к вершине, иногда без сна, кислорода и еды. Красоты в горах такие, что я ни разу не пожалела, что разделила их с тобой, Мия. Все эти фото сделаны, когда она что-то натворила, я уже знаю, а она еще не сказала», — подписала снимки Синицына.
Отношения между Софьей Синицыной и Павлом Табаковым завязались в 2017 году. Спустя три года, в 2020-м, у пары родилась дочь Мия. При этом возлюбленные разошлись еще до появления ребенка, но сумели сохранить дружеское общение.
В разное время Синицыной приписывали романы с Константином Богомоловым и Федором Бондарчуком. Ходили слухи, что именно связь с актрисой привела к разводу Бондарчука с Паулиной Андреевой, однако сама Синицына это опровергала.
В сети также обсуждали ее отношения с предпринимателем Леонидом Блаватником, фотографом Дмитрием Исхаковым (бывшим мужем Полины Гагариной) и режиссером Резо Гигинеишвили.
Ранее Синицына предстала перед подписчиками в откровенном образе.