В апреле 2026 года 52-летняя актриса Мария Миронова объявила о расставании с актером Андреем Сорокой. Однако, как выяснилось, документы на развод она подала еще три года назад.
Сразу после этого Сорока трижды подавал иски к бывшей супруге в Пресненский суд Москвы. Актер требовал «об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников». Речь идет о бабушках и дедушках их общего шестилетнего сына Федора.
До недавнего времени Сорока никак не комментировал конфликт публично. Молчало и его окружение. Первым тишину нарушил брат артиста, Антон Сорока. Он решил высказать мнение о ситуации в звездной семье.
«Ну, это же глупость просто, я не знаю... Чего Андрей сделал плохого сыну? Мальчик — это что, ее собственность? Он — отец, она — мать... Это бестолковое событие. Почему он не должен общаться с сыном? Просто из-за того, что она так захотела?..», — недоумевает Антон.
При этом мужчина подчеркнул, что относится к Марии с уважением и верит в благополучное разрешение спора: «Она нормальная абсолютно! Я Машу даже очень уважаю. Мы с ней близко знакомы, она адекватный человек. У нее всегда дома все чисто, аккуратно. Маша прекрасно готовит, она замечательная мама. Сейчас у них с Андреем получилось как-то не так, но разберутся».
Ранее Мария Миронова обвинила бывшего мужа в абьюзе и сталкинге.