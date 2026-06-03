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Брат мужа Марии Мироновой о суде за ребенка: «Мальчик — это что, ее собственность?»

Актриса судится с бывшим мужем из-за опеки над сыном
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Мария Миронова
Мария МироноваИсточник: Legion-Media

В апреле 2026 года 52-летняя актриса Мария Миронова объявила о расставании с актером Андреем Сорокой. Однако, как выяснилось, документы на развод она подала еще три года назад. 

Сразу после этого Сорока трижды подавал иски к бывшей супруге в Пресненский суд Москвы. Актер требовал «об устранении препятствий к общению с ребенком его близких родственников». Речь идет о бабушках и дедушках их общего шестилетнего сына Федора. 

Мариня Миронова с сыном Федором / фото: соцсети
Мариня Миронова с сыном Федором / фото: соцсети

До недавнего времени Сорока никак не комментировал конфликт публично. Молчало и его окружение. Первым тишину нарушил брат артиста, Антон Сорока. Он решил высказать мнение о ситуации в звездной семье.

«Ну, это же глупость просто, я не знаю... Чего Андрей сделал плохого сыну? Мальчик — это что, ее собственность? Он — отец, она — мать... Это бестолковое событие. Почему он не должен общаться с сыном? Просто из-за того, что она так захотела?..», — недоумевает Антон.

При этом мужчина подчеркнул, что относится к Марии с уважением и верит в благополучное разрешение спора: «Она нормальная абсолютно! Я Машу даже очень уважаю. Мы с ней близко знакомы, она адекватный человек. У нее всегда дома все чисто, аккуратно. Маша прекрасно готовит, она замечательная мама. Сейчас у них с Андреем получилось как-то не так, но разберутся». 

Ранее Мария Миронова обвинила бывшего мужа в абьюзе и сталкинге. 