При этом мужчина подчеркнул, что относится к Марии с уважением и верит в благополучное разрешение спора: «Она нормальная абсолютно! Я Машу даже очень уважаю. Мы с ней близко знакомы, она адекватный человек. У нее всегда дома все чисто, аккуратно. Маша прекрасно готовит, она замечательная мама. Сейчас у них с Андреем получилось как-то не так, но разберутся».