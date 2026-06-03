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Бразильская модель опубликовала фото с сыном от Венсана Касселя

Модель Нара Баптиста снялась с годовалым сыном от Венсана Касселя
Бразильская модель опубликовала фото с сыном от Венсана Касселя
Бразильская модель опубликовала фото с сыном от Венсана КасселяИсточник: Газета.Ру

Бразильская модель Нара Баптиста опубликовала фото с сыном от актера Венсана Касселя. Она снялась с годовалым Каэтано на диване и поделилась домашним кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Избранница артиста пока скрывает лицо ребенка.

«Мой мир», — написала знаменитость.

Мальчик родился 7 января 2025 года. Для Баптисты он стал первым ребенком, а для Касселя — четвертым.

Ранее Венсан Кассель впервые за долгое время показал подросшую дочь от Моники Беллуччи.