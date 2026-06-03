Бразильская модель опубликовала фото с сыном от Венсана Касселя

Бразильская модель Нара Баптиста опубликовала фото с сыном от актера Венсана Касселя. Она снялась с годовалым Каэтано на диване и поделилась домашним кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Избранница артиста пока скрывает лицо ребенка.