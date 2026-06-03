Прощание с Ларисой Жуковской пройдет 10 июня

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ларисой Жуковской и отпевание пройдут в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках 10 июня, сообщили во МХАТе имени Горького.
Лариса Жуковская ушла из жизни 1 июня в возрасте 88 лет. Как рассказали РИА Новости в окружении артистки, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
«Желающим проститься с Ларисой Александровной сообщаем, что отпевание состоится в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, расположенном по адресу: Успенский переулок, дом 4 строение 5. Сбор: у входа в Храм 10 июня с 11.30 до 11.45», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Жуковская в 1959 году окончила ГИТИС (курс И. М. Раевского). С 1959 года служила во МХАТе. После раздела труппы в 1987 году продолжила работу во МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной.
Актриса также снималась в кино. В ее фильмографии картины «Анна Каренина», «Выстрел», «Война и мир» и другие. За 65 лет службы во МХАТе Жуковская сыграла множество ролей, среди которых Майбл в спектакле «Идеальный муж», Гертруда в «Марии Стюарт», Алевтина Петровна в постановке «В день свадьбы», Закройщица в «Зойкиной квартире» и другие.