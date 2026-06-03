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Сериалы с Пеговой, Снаткиной и Деревянко вошли в конкурс кинофестиваля «Пилот»

На фестивале сериалов, который пройдет в Иваново 17—21 июня, будет представлен 21 новый проект
Кадр из сериала «Джайв»
Кадр из сериала «Джайв»

VIII Фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу. В 2026 году за главные призы смотра поборется 21 проект от онлайн-платформ, телеканалов и независимых студий.

Среди наиболее ожидаемых сериалов секции — крупные премьеры со звездным актерским составом: динамичная драма о жестоком мире бальных танцев «Джайв» с Антоном Васильевым и Анной Снаткиной; драмеди о шансе все исправить «Жизнь заново» с Александром Яценко, Еленой Подкаминской, Артемом Ткаченко и Глафирой Тархановой; лирическая комедия о пользе психотерапии «Я свободен» с Александром Робаком и Ириной Пеговой; медицинская комедия о работе «скорой помощи» «Клятва Гиппократа» с Павлом Деревянко и Константином Белошапкой; ироничная драма о жестком рехабе «Второе дыхание» с Александром Палем.

Кадр из сериала «Жизнь заново»
Кадр из сериала «Жизнь заново»

В программу фестиваля вошли первые и пилотные серии проектов самых разных жанров — комедии («Гудовы», «Любовь и курицы», «Трудный ребенок», «Дальнобойщица», «Фестиваль»), драмы («Марик», «Эпикриз», «Красота»), детективы («Ангел», «Илья Муровец»), драмеди («Паша»), криминальные комедии («Капитан Туман», «Вор в загоне», «Бараньи бега»), приключения («Сокровища скифов») и триллеры («Аффект»).

VIII Фестиваль сериалов «Пилот» пройдет в городе Иваново 17—21 июня.