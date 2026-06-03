Беглов рассказал о стратегии развития «Ленфильма» до 2030 года

История киностудии насчитывает больше 100 лет. Здесь прошел первый в стране кинопоказ, работали великие режиссеры и актеры. В целом на «Ленфильме» снято более 1,5 тысяч фильмов, входящих в золотой фонд отечественного кинематографа. В их числе такие картины, как «Чапаев», «Небесный тихоход», «Золушка», «Петр Первый», «Гамлет», «Собачье сердце».