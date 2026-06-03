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Беглов рассказал о стратегии развития «Ленфильма» до 2030 года

Беглов: «Ленфильм» станет центром патриотического кино
Ленфильм
ЛенфильмИсточник: Legion-Media.ru

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Долгосрочная стратегия развития киностудии «Ленфильм» как центра исторического и патриотического кино предусматривает организацию полного цикла кинопроизводства, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы представили стратегию развития киностудии до 2030 года. Чтобы восстановить статус ведущего центра национального кинематографа, необходимо обеспечить на “Ленфильме” полный цикл кинопроизводства, от создания сценариев до постпродакшна», — сказал он.

Как отметил Беглов, в рамках развития киностудии важно «с первых же шагов» формировать устойчивую систему производства фильмов, отражающих культурные, исторические и патриотические ценности России. Одновременно «Ленфильм» станет и культурно-выставочным центром для организации экспозиций патриотической направленности, а также тематических кинопоказов и кинофестивалей.

«Другая обязательная составляющая стратегии — образовательное направление. Мы видим “Ленфильм” городской, а затем общероссийской и международной платформой для поддержки талантливых дебютантов», — отметил губернатор.

Он признался, что городские власти рассчитывают вернуть киностудии роль традиционной точки притяжения для всей кинематографической отрасли.

По словам Беглова, превращение «Ленфильма» в современный центр кинопроизводства полного цикла будет сопровождаться комплексной модернизацией и расширением технической базы.

«Такой план разработан, он охватывает всю инфраструктуру “Ленфильма”, от центральных павильонов и административных зданий до производственных площадок в Ленинградской области», — отметил Беглов.

Он добавил, что в настоящее время власти Петербурга совместно с Минкультуры РФ реализуют и план финансового оздоровления киностудии.

История киностудии насчитывает больше 100 лет. Здесь прошел первый в стране кинопоказ, работали великие режиссеры и актеры. В целом на «Ленфильме» снято более 1,5 тысяч фильмов, входящих в золотой фонд отечественного кинематографа. В их числе такие картины, как «Чапаев», «Небесный тихоход», «Золушка», «Петр Первый», «Гамлет», «Собачье сердце».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.