Табаков высказался о критике спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова

При этом высокий интерес зрителей до сих пор сохраняется. На сервисах перепродажи билетов стоимость мест на спектакль существенно превышает номинальные цены. Так, билеты на балкон предлагаются по цене от 10,4 тысячи до 26,4 тысячи рублей, на бельэтаж — от 9,6 тысячи до 67 тысяч рублей. За места в амфитеатре просят от 16,5 тысячи до 44 тысяч рублей, а стоимость билетов в партер достигает 165 тысяч рублей.