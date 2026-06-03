При этом полугодовая пауза позволила Sony перехватить режиссера Дестина Дэниела Креттона, который не успевал к первоначальным срокам.



«„Одиссея“ практически спасла „Человека-паука 4“, — заявил Холланд. — Без этого сдвига у нас не было бы Дестина. Мы бы не получили шесть месяцев на разработку сценария. Я искренне верю, что сейчас у нас получилась лучшая версия из всех возможных».