Звезда франшизы о Человеке-пауке Том Холланд признался, что съемки четвертой части супергеройского блокбастера пришлось сдвинуть из-за работы в масштабном фильме Кристофера Нолана «Одиссея». В интервью изданию GQ актер раскрыл детали.
Когда Нолан предложил Холланду роль Телемаха, даты старта съемок «Одиссеи» и фильма «Человек-паук: Новый день» совпали.
Актер предупредил режиссера: «Послушайте, я хочу сниматься у вас, но ради этого мне придется позвонить в Sony — и это будет очень неудобный разговор».
Как оказалось, руководство студии пошло на уступки не только из уважения к Нолану и самому Холланду. Ключевым аргументом стала безупречная репутация режиссера, который всегда укладывается в сроки.
«Sony согласились перенести съемки „Человека-паука 4“ из-за того, что Крис никогда не срывает дедлайны. Его фильм не затянется на пять месяцев, и я не пропаду на съемках на два года», — объяснил Холланд.
В подтверждение его слов съемки «Одиссеи» начались вовремя и завершились на девять дней раньше графика.
«Если бы на месте Нолана был любой другой режиссер, разговор мог бы сложиться иначе», — признался актер.
При этом полугодовая пауза позволила Sony перехватить режиссера Дестина Дэниела Креттона, который не успевал к первоначальным срокам.
«„Одиссея“ практически спасла „Человека-паука 4“, — заявил Холланд. — Без этого сдвига у нас не было бы Дестина. Мы бы не получили шесть месяцев на разработку сценария. Я искренне верю, что сейчас у нас получилась лучшая версия из всех возможных».
Оба фильма выходят в прокат с разницей всего в две недели: «Одиссея» Кристофера Нолана — 17 июля 2026 года, «Человек-паук: Новый день» — 31 июля.