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Том Холланд пожертвовал съемками в «Человеке-пауке 4» ради «Одиссеи»

Актер изменил график съемок ради проекта Кристофера Нолана
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Том Холланд
Том ХолландИсточник: Legion-Media.ru

Звезда франшизы о Человеке-пауке Том Холланд признался, что съемки четвертой части супергеройского блокбастера пришлось сдвинуть из-за работы в масштабном фильме Кристофера Нолана «Одиссея». В интервью изданию GQ актер раскрыл детали.

Когда Нолан предложил Холланду роль Телемаха, даты старта съемок «Одиссеи» и фильма «Человек-паук: Новый день» совпали.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Актер предупредил режиссера: «Послушайте, я хочу сниматься у вас, но ради этого мне придется позвонить в Sony — и это будет очень неудобный разговор».

Как оказалось, руководство студии пошло на уступки не только из уважения к Нолану и самому Холланду. Ключевым аргументом стала безупречная репутация режиссера, который всегда укладывается в сроки.

«Sony согласились перенести съемки „Человека-паука 4“ из-за того, что Крис никогда не срывает дедлайны. Его фильм не затянется на пять месяцев, и я не пропаду на съемках на два года», — объяснил Холланд.

В подтверждение его слов съемки «Одиссеи» начались вовремя и завершились на девять дней раньше графика.

«Если бы на месте Нолана был любой другой режиссер, разговор мог бы сложиться иначе», — признался актер.

Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»
Кадр из фильма «Человек-паук: Новый день»

При этом полугодовая пауза позволила Sony перехватить режиссера Дестина Дэниела Креттона, который не успевал к первоначальным срокам.

«„Одиссея“ практически спасла „Человека-паука 4“, — заявил Холланд. — Без этого сдвига у нас не было бы Дестина. Мы бы не получили шесть месяцев на разработку сценария. Я искренне верю, что сейчас у нас получилась лучшая версия из всех возможных».

Оба фильма выходят в прокат с разницей всего в две недели: «Одиссея» Кристофера Нолана — 17 июля 2026 года, «Человек-паук: Новый день» — 31 июля.