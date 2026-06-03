Дочь Михаила Пореченкова подверглась критике из-за своего необычного смеха

Мария хотела снять с Михаилом Евгеньевичем очередной тренд и задавала отцу вопросы, с помощью которых артист должен был решить, отпустил бы он дочь на второе свидание с потенциальным парнем или нет. В процессе съемки видео они много шутили и смеялись, после чего разыграли сценку того, как парень приходит просить руки и сердца дочери.