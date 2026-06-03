Дочь Михаила Пореченкова подверглась критике из-за своего необычного смеха

21‑летняя Мария, дочь народного артиста Михаила Пореченкова, опубликовала в личном блоге свежие кадры с отцом. Наследница актера пыталась в домашней обстановке записать с ним забавный ролик, однако потом все перетекло в забавную сценку. Некоторые подписчики раскритиковали девушку из-за громкого и эмоционального смеха.
Мария хотела снять с Михаилом Евгеньевичем очередной тренд и задавала отцу вопросы, с помощью которых артист должен был решить, отпустил бы он дочь на второе свидание с потенциальным парнем или нет. В процессе съемки видео они много шутили и смеялись, после чего разыграли сценку того, как парень приходит просить руки и сердца дочери.
Публика тепло отреагировала на смешное семейное видео, однако нашлись и те, кто раскритиковал девушку за ее смех. «Зачем так смеяться? До харизмы папы далековато», «Какой неприятный смех у девушки», «Дочь смеется, как будто мопед не заводится», — написали пользователи Сети в комментариях под видео.