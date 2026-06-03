Народной артистке России Алене Яковлевой исполнилось 65 лет. С юбилеем ее поздравила единственная дочь — Мария Козакова. Она опубликовала снимок с мамой и трогательно призналась ей в любви.
«Меня восхищает моя мама. Как личность, как актриса, как человек. Не перестает удивлять ее внутренний возраст. Иногда мне кажется, она моложе меня, моих друзей и всех моих знакомых. Вот эта вот нестареющая душа. Что бы ни происходило», — рассказала Мария.
Как отметила Мария, энергичности Алены Юрьевны можно только позавидовать: «Ее энергия, ее радость жизни, ее любовь ко всему, что с ней происходит каждый день… Мне кажется, за свой путь она видела все и даже больше. А продолжает удивляться и весело идти навстречу всему. И нет большего счастья для ребенка, чем вечно молодая мама. С юбилеем, любимая! Только здоровья».
Подписчики именинницы тоже оставили теплые пожелания: «От всей души поздравляем с днем рождения Алену Юрьевну! Желаем здоровья и всех благ», «Замечательная талантливая актриса, прекрасная мама, красивейшая женщина», «С юбилеем нашу любимую и уважаемую Алену Юрьевну! Женщина — образец для подражания! Крепкого-крепкого здоровья, поменьше стресса от действий некоторых людей, блистательных ролей и всего самого наилучшего!».
Ранее Алена Яковлева рассказала об отношениях с бывшими.