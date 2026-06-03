Как отметила Мария, энергичности Алены Юрьевны можно только позавидовать: «Ее энергия, ее радость жизни, ее любовь ко всему, что с ней происходит каждый день… Мне кажется, за свой путь она видела все и даже больше. А продолжает удивляться и весело идти навстречу всему. И нет большего счастья для ребенка, чем вечно молодая мама. С юбилеем, любимая! Только здоровья».