Роберт Паттинсон рассказал о переезде в новое жилье

Роберт Паттинсон осуществил большой переезд на другой конец Лос-Анджелеса после того, как стал семьянином. 40-летний актер рассказал в новом интервью, что жил в районе Лос-Фелис еще со времен «Сумерек», владея «огромным домом, в котором бродил, как призрак». Однако теперь он снимает особняк в Беверли-Хиллз вместе со своей возлюбленной, Сьюкки Уотерхаус, и их двухлетней дочерью.
«Я всегда считал себя хипстером с восточной стороны города. Я приезжал в Беверли-Хиллз только из-за своего агентства и всего такого. Теперь я думаю, что здесь все довольно хорошо. Может быть, я стал слишком пафосным», — признался актер. Он также рассказал, что семейная жизнь сильно изменила привычный для него уклад, но такие перемены ему нравятся, и сейчас он чувствует себя очень счастливым.
Ранее Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус впервые за долгое время засняли с дочерью.