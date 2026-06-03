Роберт Паттинсон рассказал о переезде в новое жилье

«Я всегда считал себя хипстером с восточной стороны города. Я приезжал в Беверли-Хиллз только из-за своего агентства и всего такого. Теперь я думаю, что здесь все довольно хорошо. Может быть, я стал слишком пафосным», — признался актер. Он также рассказал, что семейная жизнь сильно изменила привычный для него уклад, но такие перемены ему нравятся, и сейчас он чувствует себя очень счастливым.