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Звезда «Папиных дочек» рассказала о проблемах с питанием из-за стресса

Актриса Дарья Мельникова призналась, что забывает поесть
Дарья Мельникова
Дарья МельниковаИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова откровенно рассказала о том, как хронический стресс изменил ее отношение к еде. В интервью для Леди Mail актриса призналась, что столкнулась с неожиданной проблемой — она просто перестала чувствовать голод и забывает поесть.

«На самом деле стресс последних лет сильно повлиял на мои отношения с едой. Никогда не думала, что это может стать проблемой, так что сейчас я скорее работаю над тем, чтобы не забывать поесть. Моя профессия, конечно, подразумевает очень хаотичное питание, особенно на гастролях, в поездках и на съемках. Можно не поесть и даже не заметить этого, что плохо. У меня в целом отсутствует чувство голода», — поделилась знаменитость.

По словам артистки, она не ожидала, что такая трудность вообще может появиться в ее жизни. При этом Дарья отметила, что овощи составляют половину ее рациона, и она ест их с большим удовольствием. Актриса также добавила, что больше не устанавливает для себя жестких ограничений в еде. Как показал опыт, любые запреты в прошлом неизбежно приводили к нарушению пищевого поведения.

Ранее Дарья Мельникова рассказала, как совмещает работу с воспитанием троих детей.