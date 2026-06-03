Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова откровенно рассказала о том, как хронический стресс изменил ее отношение к еде. В интервью для Леди Mail актриса призналась, что столкнулась с неожиданной проблемой — она просто перестала чувствовать голод и забывает поесть.
«На самом деле стресс последних лет сильно повлиял на мои отношения с едой. Никогда не думала, что это может стать проблемой, так что сейчас я скорее работаю над тем, чтобы не забывать поесть. Моя профессия, конечно, подразумевает очень хаотичное питание, особенно на гастролях, в поездках и на съемках. Можно не поесть и даже не заметить этого, что плохо. У меня в целом отсутствует чувство голода», — поделилась знаменитость.
По словам артистки, она не ожидала, что такая трудность вообще может появиться в ее жизни. При этом Дарья отметила, что овощи составляют половину ее рациона, и она ест их с большим удовольствием. Актриса также добавила, что больше не устанавливает для себя жестких ограничений в еде. Как показал опыт, любые запреты в прошлом неизбежно приводили к нарушению пищевого поведения.
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