«На самом деле стресс последних лет сильно повлиял на мои отношения с едой. Никогда не думала, что это может стать проблемой, так что сейчас я скорее работаю над тем, чтобы не забывать поесть. Моя профессия, конечно, подразумевает очень хаотичное питание, особенно на гастролях, в поездках и на съемках. Можно не поесть и даже не заметить этого, что плохо. У меня в целом отсутствует чувство голода», — поделилась знаменитость.