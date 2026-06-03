«Пока он видел единственный сериал из моей биографии — “Домашний арест”. Смотрел его всю ночь и разбудил меня в пять утра, чтобы сказать, насколько ему понравилось. Но это, скорее, исключение. Муж уже давно признался, что считает меня потрясающей актрисой, но хочет воспринимать как человека, как жену. При этом может прийти на мой спектакль», — призналась Александрова.