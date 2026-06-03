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Марина Александрова показала редкое фото с 10-летней дочерью

Актриса и ее наследница приняли участие в акции в честь Дня защиты детей
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Марина Александрова впервые за долгое время вышла в свет со своей десятилетней дочерью Екатериной. Актриса и ее наследница приняли участие в благотворительной акции «День мороженого в ГУМе», которая ежегодно проходит в День защиты детей.

Марина Александрова с дочерью, фото: соцсети
Марина Александрова с дочерью, фото: соцсети

Звезда сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» появилась на публике в светлой футболке с принтом и красной рубашке. Ее дочь надела нежно-розовую блузку. Они обе дополнили свои образы соломенными шляпами.

Напомним, Марина Александрова счастлива в браке с режиссером Андреем Болтенко. Артистка вышла за него замуж в 2012-м. В том же году у пары родился сын Андрей, а в 2015-м — дочь Екатерина.

Несколько лет назад Александрова говорила, что они с мужем научились проводить границы между рабочими и личными отношениями. По словам звезды, супруг признает ее талант, но воспринимает ее исключительно как свою жену, поэтому не смотрит фильмы с ее участием.

Марина Александрова с мужем, фото: соцсети
Марина Александрова с мужем, фото: соцсети

«Пока он видел единственный сериал из моей биографии — “Домашний арест”. Смотрел его всю ночь и разбудил меня в пять утра, чтобы сказать, насколько ему понравилось. Но это, скорее, исключение. Муж уже давно признался, что считает меня потрясающей актрисой, но хочет воспринимать как человека, как жену. При этом может прийти на мой спектакль», — призналась Александрова.

Стоит отметить, что брак с Андреем Болтенко стал для актрисы вторым. Ее первым супругом был Иван Стебунов.

Ранее Марина Александрова в платье с голой спиной блистала на вручении кинопремии. 