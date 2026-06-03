Готовится к производству продолжение сериала «Ландыши». Третий сезон официально получил название — «Целоваться не будем». Это будет мини-сезон, состоящий из 4 серий, хронометраж каждой из которых составит 40 минут, сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Одним из ключевых изменений стало приглашение Анны Персиковой на позицию сценариста. До этого авторская группа проекта была исключительно мужской, теперь в команду вошла женщина-драматург. Генеральным продюсером останется Юрий Сапронов.
Подробности сюжета и дата премьеры пока не раскрываются.
Напомним, первый сезон «Ландышей» вышел 1 января 2025 года. По сюжету, богатая девушка Катя Орлова (Ника Здорик) влюбляется в простого парня Леху Данилина (Сергей Городничий).
Ранее Ника Здорик высказалась о третьем сезоне сериала «Ландыши».