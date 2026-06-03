Готовится к производству продолжение сериала «Ландыши». Третий сезон официально получил название — «Целоваться не будем». Это будет мини-сезон, состоящий из 4 серий, хронометраж каждой из которых составит 40 минут, сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».