Восточногерманская экранизация романа Фенимора Купера «Зверобой» под названием «Чингачгук — Большой Змей» вышла в 1967 году и стала одной из самых известных картин Гойко Митича. В ней он исполнил главную роль индейца из племени делаваров по имени Чингачгук, что в переводе на русский язык и означает «Большой Змей». Через год после германской премьеры фильм был показан в СССР и вошел в десятку самых кассовых лент года.