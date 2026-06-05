За свою карьеру, охватывающую более полувека, сербский актер Гойко Митич сыграл свыше 50 ролей. Космонавт, полицейский, спортивный тренер, инженер — в его актерском багаже значатся самые разные образы. Однако для зрителей, особенно на постсоветском пространстве, Гойко Митич навсегда останется человеком, воплотившим на экране смелых и благородных индейцев Северной Америки.
Гойко Митич начинал в массовке, работал каскадером и наездником. Но статного, фактурного актера было сложно не заметить, и в 1964 году он сыграл Вокаде — сына убитого белыми вождя индейцев — в фильме Альфреда Форера «Среди коршунов». Эта роль второго плана определила его амплуа на следующие два десятилетия. Вспомним самые известные из этих образов.
Токеи-Ито
Первым фильмом про индейцев, в котором Гойко Митичу досталась главная роль, стал вестерн 1966 года «Сыновья Большой Медведицы», снятый режиссером Йозефом Махом. Митич исполнил в нем роль молодого вождя племени дакота Токеи-Ито, отца которого убил жадный до золота охотник Фред Кларк (Иржи Врстяла) по прозвищу Рыжий Лис.
Этот фильм открыл серию кинолент о жизни североамериканских индейцев, снятых на восточногерманской студии DEFA. В ГДР он стал лидером проката, собрав у экранов 10 миллионов зрителей, а через год с успехом прошел и в СССР.
Чингачгук
Восточногерманская экранизация романа Фенимора Купера «Зверобой» под названием «Чингачгук — Большой Змей» вышла в 1967 году и стала одной из самых известных картин Гойко Митича. В ней он исполнил главную роль индейца из племени делаваров по имени Чингачгук, что в переводе на русский язык и означает «Большой Змей». Через год после германской премьеры фильм был показан в СССР и вошел в десятку самых кассовых лент года.
Зоркий Сокол
Пожалуй, самым знаменитым индейцем, сыгранным Гойко Митичем, стал вождь племени дакота по имени Зоркий Сокол. Впервые он появился в фильме Готтфрида Кольдица «След Сокола», снятом совместными усилиями СССР и ГДР. Только в Советском Союзе его посмотрели свыше 30 миллионов зрителей. Следом вышел второй фильм о приключениях Зоркого Сокола под названием «Белые волки».
Черный Барс
В 1970 году индейскую карьеру Гойко Митича продолжил нетипичный вестерн Конрада Петцольда «Смертельная ошибка». На этот раз актеру досталась роль вождя шошонов Черного Барса, который встает на защиту интересов своего племени. Однако теперь коварные бледнолицые ослеплены жаждой не обычного, а черного золота. Сюжет вращается вокруг раздела доходов от добычи нефти, ведущейся на индейской территории.
Фильм не может похвастаться сценами скачек, сражений, стрельбы из лука и прочими атрибутами «индейского кино». Но «Смертельная ошибка» получила признание зрителей благодаря сложной и разветвленной драматической составляющей.
Оцеола
Формально фильм «Оцеола: Правая рука возмездия» снят по мотивам романа Майн Рида «Оцеола, вождь семинолов», но от литературного первоисточника в нем осталось лишь несколько сцен и сам главный герой, которого сыграл Гойко Митич. Популярность книги обеспечила картине интерес зрителей как в ГДР, так и в Советском Союзе. По итогам 1973 года новая лента Конрада Петцольда собрала у экранов более 35 миллионов советских зрителей, войдя в десятку самых кассовых фильмов года.
Ульзана
После не слишком удачного индейского фильма «Текумзе», в котором Гойко Митич предстал в образе одноименного вождя шауни, актер решил взять дело в свои руки и написал сценарии к двум следующим картинам — «Апачи» и «Ульзана». В них он сыграл вождя племени апачей Ульзану, стремящегося защитить земли своего народа от посягательств белых.
Сценарный опыт оказался удачным. Только в советском прокате дилогию посмотрели суммарно почти 75 миллионов человек.
Белое Перо
Одним из последних индейских фильмов киностудии DEFA стала картина Конрада Петцольда «Вождь Белое Перо». Гойко Митич исполнил в ней роль вождя сиу по имени Белое Перо, который обманом поступает на службу к белым колонизаторам, а затем отбивает у них лошадей своего племени.
Фильм стал последней работой Митича в качестве ведущего индейского актера DEFA, после чего он решил сменить амплуа. Этому способствовали как снижение популярности подобных картин, так и усталость самого актера от повторяющихся образов. Тем не менее за следующие 40 лет Гойко Митич еще не раз примерял образ индейца в различных проектах.